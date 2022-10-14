Ліга Європи

Завершився ряд поєдинків другого єврокубкового турніру.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи відбулася низка поєдинків. Лаціо упустив перемогу над Штурмом, Реал Сосьєдад розгромив Шериф, ПСВ не залишив шансів Цюріху.

Також Монако без шансів поступився Трабзонспору, Уніон Берлін вирвав перемогу у матчі проти Мальме.

Лаціо — Штурм 2:2

Голи: Імобіле, 45, Педро, 71 — Вік, 56, 83

Лудогорець - ХІК 2:0

Голи: Групер, 39, Рік, 64

ПСВ - Цюріх 5:0

Голи: Гутьєррес, 9, Верман, 15, 55, Сангаре, 35, Ель-Газі, 84

Реал С — Шериф 3:0

Голи: Серлот, 45+1, Ріко, 66, Наварро, 81

Трабзонспор — Монако 4:0

Голи: Сарр, 44 (у власні ворота), Віктор Хьюго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69

Уніон Берлін — Мальме 1:0

Гол: Кнохе, 89

Ференцварош — Црвена З 2:1

Голи: Захаріассен, 23, Ммає, 61 — Митрович, 55