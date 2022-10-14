Ліга Європи

Фахівець оцінив виступ команди у єврокубках.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тег Гаг прокоментував мінімальну перемогу над Омонією у четвертому турі Ліги Європи.

"Ми створили так багато моментів, але лише один раз забили. Команда терпіла, вона продовжувала створювати моменти, а потім забила.

Я не хвилююся, тому що в кожній грі ми забиваємо. Я вірю, що ми продовжимо це робити. Сподіваюся, ми збережемо гольове чуття на наступний тиждень.

У перерві ми вирішили, що нам потрібно зосередитися. Коли ти граєш проти суперника, який має компактний захист і не забиваєш, ти стаєш нетерплячим. Ти можеш бути неакуратним і втратити м’яч. Але якщо будеш терпіти, вони зламаються", — сказав тренер.

Нагадаємо, що переможний гол забив півзахисник Скотт Мактоміней на 90+3 хвилині зустрічі. Його тен Гаг випустив на заміну.