Ліга Європи

Football.ua пропонує вам дізнатися, на що може розраховувати київський колектив у заключних матчі групи.

Друга поразка київського Динамо від французького Ренна кількома тижнями раніше (0:1) не викликала жодних емоцій, бо була настільки прогнозованою, наскільки це взагалі було можливо. Команда Мірчі Луческу перебуває в стані глибокої кризи, кінця краю якої ще не вдалось розгледіти, бо минулими вихідними "біло-сині" не переграли таку саму проблемну полтавську Ворсклу (1:1), і все це відбувалось на тлі наближення надважливого матчу в Лізі Європи УЄФА.

ГРУППА B 1 Фенербахче 4 3 1 0 8 4 4 10 2 Ренн 4 3 1 0 7 4 3 10 3 АЕК Ларнака 4 1 0 3 3 6 -3 3 4 Динамо Київ 4 0 0 4 2 6 -4 0

На гостини до кіпрського АЕК Ларнака Динамо завітає з порожніми руками, не маючи за плечима жодного здобутого балу за чотири попередніх матчі, тоді як суперники були одними з тих, хто скривдив столичний колектив (1:0), тож наразі мають усі шанси опинитись вище за нього в підсумковій турнірній таблиці. Звідси можна легко дійти до висновків, що в команди Луческу залишилось виключно два можливих сценарії.

Оптимістичний — потрапляння до Ліги конференцій

Побачити віце-чемпіона України в третьому за силою турнірі Старого Світу ще до початку єврокубкового сезону було б моральною наругою над усім нашим футболом. Однак наразі Динамо виступає настільки погано, що цей варіант здається нам доволі прийнятним компромісом на тлі всього побаченого раніше. Та ще й вимагає при цьому від команди Луческу здобувати позитивні результати, що хоч трохи має підфарбувати сірі відтінки єврокубкової осені у виконанні киян.

Як не дивно, але й цей сценарій має в собі дві додаткові побічні гілки розвитку подій, базою для кожної з яких виступає виключно перемога над АЕК Ларнака. Будь-який інший результат у грі проти команди, яка вже скривдила Дніпро-1 у кваліфікації до цієї стадії турніру, буде для українського колективу неприйнятним, оскільки навіть за умов удалого завершення групового етапу домашнім матчем проти турецького Фенербахче на перший план вийдуть результати очних баталій проти кіпрського колективу.

Отже, уявімо, що "біло-сині" зрештою здобули перемогу на Кіпрі (а для чого вони в іншому випадку взагалі подавались до участі в єврокубках?), тоді перед Динамо відкриваються цікаві перспективи щодо того, як саме може закінчитись їхня гра проти "канарок".

Тут можливі й перемога, і нічия, і навіть поразка, за великим рахунком, адже все буде залежати від підсумкового рахунку гри проти АЕК. Якщо вдасться здобути перевагу в два або більше м’ячів, Динамо забезпечить собі рятівне колесо на випадок чого.

Песимістичний/закономірний — припинення виступів у єврокубках

Це було б найгіршим із можливих сценаріїв розвитку подій для київського клубу та й для всієї України загалом. Як би погано не виглядало Динамо в попередніх матчах, допоки воно присутнє в розіграші єврокубків, країна хоча б має потенціал отримувати додаткові очки до рейтингу УЄФА. Звісно, що на довгій дистанції тримати поряд із собою зайвий вантаж було б самогубством, проте й залишать без другої за підсумками останніх років команди УПЛ в міжнародних баталіях не дуже-то й хочеться.

Тут також доволі все просто — нічия чи поразка в грі проти АЕК Ларнака достроково позбавить киян шансів на успіх і, разом із тим, може виникнути ризик залишитись узагалі без здобутих очок, бо ніхто не знає, наскільки довго триматимуть актуальними перегони поміж собою Фенербахче та французький Ренн.

Визначальна гра між кіпрським АЕК Ларнака та київським Динамо відбудеться 27 жовтня, о 19:45.