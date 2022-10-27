Ліга Європи

Форвард відзначився важливим м'ячем у грі ЛЄ.

У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги Європи київське Динамо гостює у Ларнаці, де грає проти місцевого АЕКа.

Кияни пропустили на 26 хвилині від Альтмана, який забив дуже красивий гол. Але і відігратись їм вдалося ще до перерви.

Молодий форвард Владислав Ванат скористався пасом від Віталія Буяльського та прошив ворота Пірича. Цей гол став для нього першим у єврокубках.

Спостерігати за матчем АЕК — Динамо Київ можна за допомогою текстової онлайн-трансляції в нас на сайті.