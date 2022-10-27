Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 19:45.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо на виїзді поділило очки з АЕКом — 3:3.

Два голи Дениса Гармаша та дебютний гол Ваната у єврокубках не допомогли українській команді здобути позитивний результат.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

АЕК Ларнака — Динамо Київ 3:3

Голи: Альтман, 26, 73, Лопеш, 53 — Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1.



АЕК Ларнака: Пирич — Росалес (Гонсалес, 89), Мілічевич, Томович, Енглезу — Понс, Луїш Густаву — Фараж (Кіпрос, 83), Альтман (Олатунджи, 83), Дьюрчо (Наум, 89) — Лопеш (Мамас, 66).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський (Перріс, 75), Сидорчук, Шепелєв (Діалло, 84) — Циганков, Ванат (Бєсєдін, 84), Кабаєв (Гармаш, 65).



Попередження: Росалес — Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Забарний, Діалло.