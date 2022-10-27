У рамках п'ятого раунду Ліги Європи завершилась друга група матчів ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.

Манчестер Юнайтед — Шериф 3:0

Голи: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81

Нант - Карабах 2:1

Голи: Бла, 17, Ганаго, 90+5 — Озобич, 56

Омонія — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Наварро, 45+2, Каррікабуру, 60

Ференцварош — Монако 1:1

Голи: Захаріяссен, 82 — Бен Єддер, 31

Фрайбург — Олімпіакос 1:1

Голи: Кюблер, 90+3 — Ель-Арабі, 17

ХІК — Рома 1:2

Голи: Хетмай, 54 — Абрахам, 41, Хосконен (АГ), 62

Црвена Звезда — Трабзонспор 2:1

Голи: Катай, 37, Пешич, 64 — Бакасетас, 39

Штурм - Феєнорд 1:0

Гол: Кітеїшвілі, 90+3