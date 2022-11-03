Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють нідерландський АЗ Алкмар та дніпровський Дніпро-1.

Київське Динамо завершуватиме виступи в єврокубках у цьому сезоні матчем у Кракові проти турецького Фенербахче.

Мірча Луческу, після перемоги над криворізьким Кривбасом (3:1), вирішив використати з перших хвилин Георгія Бущана в рамці воріт, тоді як Костянтин Вівчаренко розташується ліворуч у захисті, Владислав Ванат перейде на лівий фланг, вивільнивши місце на вістрі для Артема Довбика.

Жорже Жезуш, у порівнянні з нічиєю проти французького Ренна (3:3), залучив до стартового складу Кадіоглу та Осаї-Семюела на флангах захисту, тоді як центрі в парі вийдуть Азіз та Салаї. Глюлер долучиться до трикутнику в центрі поля, а Батшуаї очолить напад.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Ванат— Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Караваєв, Перріс, Андрієвський, Кравченко, Лонвейк, Сирота, Гармаш, Кабаєв, Кендзьора.



Фенербахче: Алтай — Кадіоглу, Азіз, Салаї, Осаї-Семюел — Крешпу, Арао, Гюлер — Валенсія, Батшуаї, Лінкольн.

Запасні: Четін, Акюз, Аліоскі, Кінг, Кахведжі, Жоао Педро, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор.



Гра Динамо Київ — Фенербахче почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.