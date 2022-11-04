Півзахисник увійшов в історію "червоних дияволів".
Алехандро Гарначо, getty images
04 листопада 2022, 21:33
У матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Реал Сосьєдад.
Переможним голом у першому таймі відзначився 18-річний аргентинець Алехандро Гарначо, який до того не забивав на дорослому рівні.
Як повідомляє видання SportsKeeda, 18-річний футболіст став наймолодшим іноземним автором голу "червоних дияволів" в єврокубках.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує подовжити контракт з Гарначо.