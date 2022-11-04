Ліга Європи

Півзахисник увійшов в історію "червоних дияволів".

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Реал Сосьєдад.

Переможним голом у першому таймі відзначився 18-річний аргентинець Алехандро Гарначо, який до того не забивав на дорослому рівні.

Як повідомляє видання SportsKeeda, 18-річний футболіст став наймолодшим іноземним автором голу "червоних дияволів" в єврокубках.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує подовжити контракт з Гарначо.