Талановитий півзахисник потрібен "червоним дияволам".
Алехандро Гарначо, getty images
28 жовтня 2022, 23:47
Манчестер Юнайтед активно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, тому зараз зосереджений на збереженні внутрішніх резервів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче продовжити контракт з Алехандро Гарначо.
Поточна угода між аргентинським півзахисником та Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2023 року, тому "червоні дияволи" планують діяти швидко.
Нагадаємо, що в підписанні Алехандро Гарначо зацікавлений мадридський Реал.