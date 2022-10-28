Англія

Талановитий півзахисник потрібен "червоним дияволам".

Манчестер Юнайтед активно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, тому зараз зосереджений на збереженні внутрішніх резервів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче продовжити контракт з Алехандро Гарначо.

Поточна угода між аргентинським півзахисником та Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2023 року, тому "червоні дияволи" планують діяти швидко.

Нагадаємо, що в підписанні Алехандро Гарначо зацікавлений мадридський Реал.