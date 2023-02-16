Ліга Європи

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/16 Ліги Європи, який пройде 16 лютого і розпочнеться о 19:45.

Донецький Шахтар за підсумками осінньої кампанії Ліги чемпіонів УЄФА посів третє місце в групі з мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпциг та шотландським Селтіком у складі, через що найближчим часом продовжуватиме виступи в попередньому раунді плей-оф другого за значимістю клубного турніру Старого Світу.

ШАХТАР — РЕНН

ЧЕТВЕР, 16 ЛЮТОГО, 19:45. ВАРШАВА, СТАДІОН ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (САРАЄВО, БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Український футбол у надзвичайно складних умовах воєнного часу намагається виживати та продовжувати перебувати на провідних позиціях серед усіх спортивних змагань нашої країни, тож не викликає подиву той факт, що навіть флагманам важко вдається втримувати свій рівень. Багато питань перед початком нової кампанії було стосовно того, чи зуміє донецький Шахтар подолати наслідки масового відтоку іноземних виконавців зразка весіннього періоду 2022 року, і на більшість із них колектив хорватського фахівця Ігора Йовічевіча вже надав розлогі відповіді.

Помітно не чужий для нашого футболу спеціаліст не тільки зумів стабілізувати склад команди, до якої поступово почали повертатись гравці, які раніше б отримували ігровий час тільки в орендах в інших командах, а й розвив індивідуальні навички окремих виконавців до такого рівня, що їх у підсумку придбав лондонський Челсі за божевільні 100 млн євро.

Так, ідеться проти українського нападника Михайла Мудрика, без якого тепер буде важко уявити подальші виступи "гірників" на європейські арені. Хоча, якщо вболівальники не мали змоги спостерігати за грою команди в товариських матчах під час зборів у Туреччині, то точно проґавили всі спроби Йовічевіча знайти гідну заміну для безумовної зірки того Шахтаря, який залишився в пам’яті за осінніми матчами. Дмитро Криськів, Іван Петряк, Олександр Борячук, Дмитро Топалов — багато варіантів спробував хорват за цей час, проте найбільше серед інших запам’ятався саме перший із перерахованих.

Цікаво також було й спостерігати за тим, як керманич Шахтаря шукає варіанти для того-таки Топалова на лівому фланзі захисту, тоді як праворуч дуже добре зарекомендував себе новачок Георгій Гочолеішвілі. До речі, донеччани також відзначились придбанням до атаки венесуельського 18-рінчого нападника Кевіна Келсі, проте через брак досвіду роботи з командою його ми навряд чи побачимо раніше відновлення чемпіонату. Дмитра Різника в якості підсилення позиції голкіпера також не варто оминати увагою, проте цей трансфер радше буде зрозумілим за підсумком літнього вікна переходів.

У прийдешній грі Шахтар буде грати проти французького Ренна — далеко не найбільш проблемний суперник із точки зору результатів попереднього раунду плей-оф, однак і подарунком такий колектив назвати буде важко. Що можуть "червоно-чорні" під керівництвом Бруно Женезіо, ми побачили за підсумками їхніх зустрічей проти київського Динамо на груповому етапі восени. Представники регіону Бретань, до речі, тоді пропустили повз себе турецький Фенербахче, про що, напевно, усе ж таки дуже жалкують.

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Річ у тім, що десь за півтора місця до першої гри проти Шахтаря травмувався абсолютно основний виконавець флангів атаки команди Женезіо — нападник Мартен Тер’є. Для того, щоб зрозуміти вплив цього футболіста на гру свого колективу, окрім того, що він є його капітаном, достатньо буде зазначити лише кількість перемог, які здобував Ренн останнім часом. Вісім матчів, три звитяги та підсумковий виліт із Кубка Франції від Марселя з Русланом Маліновським у складі (0:1), а також поступове просування вниз за турнірною таблицею.

Триразові володарі Кубку Франції намагались компенсувати важку кадрову втрату активною трансферною політикою в січні, і навіть підписали Салаха, нехай і 21-річного марокканця на ім’я Ібрагім, а також узяли в оренду блискавичного Токо Екамбі з Ліона до кінця сезону, проте наразі ці два виконавці не дають новій команді належної впевненості в атаці. Результати в такому випадку — найбільш результативна серед європейських команд топ-5 ліг у 2023 році Тулуза нещодавно просто перестріляла футболістів Женезіо (3:1).

Чи повернеться Ренн до тих обертів, що мав восени минулого року, та чи компенсує Шахтар на належному рівні втрату Мудрика? Чиї амбіції виявляться в підсумку більш потужними? І наскільки весняний футбол здатен мати вплив на команду, яка не бачила рідної країни вже більше місяця? Багато питань перед першим матчем, але на певну кількість із них ми точно отримаємо відповіді.

За версією компанії Parimatch Ukraine, більше шансів здобути перемогу мають підопічні Бруно Женезіо. Так, на перемогу Ренна пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

Попередні зустрічі

Донецький Шахтар та французький Ренн грали поміж собою лише одного разу — у 2005 році в Кубку УЄФА, коли в групі G було п'ять команд (Рапід Бухарест, Штутгарт та ПАОК), а дуелі на груповому раунді складались із одного матчу. "Гірники" в підсумку перемогли з мінімальним рахунком (1:0) на виїзді — гол забив Елано, і потім посіли підсумкове друге місце в квартеті, здобувши 9 очок на рівні з румунами та німцями, проте мали кращу за "швабів" різницю м'ячів, а також обіграли їх 2:0, тоді як "орлам" поступились у Донецьку (1:0).

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Ренн: Манданда — Трюффер, Теате, Родон, Спенс — Доку, Сантамарія, Тет, Бурежо — Гуїрі, Токо Екамбі.

Не зіграють: Корнієнко, Швед, Назарина, Очеретько — Ассіньйон, Тер'є, Траоре, Шека.