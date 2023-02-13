Однак іспанець повинен зіграти у грі у відповідь.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
13 лютого 2023, 16:27
Серхіо Бускетс пропустить перший матч плей-оф Ліги Європи, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, 34-річний футболіст пошкодив гомілковостоп у матчі 20-го туру чемпіона Іспанії проти Севільї (3:0) і був замінений на восьмій хвилині.
Очікується, що Бускетс пропустить перший матч плей-оф Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед. Гра відбудеться 16 лютого.
Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 27 матчів та 1 гольова передача за Барселону у всіх турнірах.