Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, який пройде 16 лютого і розпочнеться о 19:45.

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА на нас чекає гучне протистояння між каталонською Барселоною (Іспанія) та Манчестер Юнайтед (Англія), яке пройде на стадіоні Камп Ноу.

[*] — положення команди в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО, 19:45. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вивіска рівня Ліги чемпіонів, але це протистояння ми побачимо у другому за престижністю єврокубку, причому на досить ранній стадії. Барселона зараз впевнено лідирує у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал аж на вісім очок. Справді, цього сезону "синьо-гранатові" помітно прогресували під керівництвом Хаві, але також очевидно, що перемога в чемпіонаті Іспанії буде для них першочерговим завданням. Це не означає, що каталонці виходитимуть проти МЮ грати в півсили, тим більше, щоб підтвердити факт того, що команда прогресує, їм потрібно продовжувати боротьбу на всіх фронтах, доки є така можливість.

З приходом Еріка тен Гага на посаду головного тренера минулого літа прогресував і Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" поки що навряд чи всерйоз сприймаються як реальний претендент на чемпіонський титул англійської першості на тлі Манчестер Сіті та Арсеналу, проте вони займають третій рядок у турнірній таблиці АПЛ і відстають лише на п'ять очок. Тому не можна нічого виключати, тим більше, якщо ми говоримо про Англію. МЮ цього сезону показав, що досить гнучкий у тактичному плані. Десь манкуніанці грають із позиції сили, а десь задля досягнення позитивного результату готові зіграти й другим номером від оборони.

Барселона та Манчестер Юнайтед за всю історію зустрічалися між собою вже 13 разів, і ці матчі, як правило, були незабутніми. До них входять перемоги "синьо-гранатових" у фіналах Ліги чемпіонів 2009 та 2011 років, а також слід згадати про останнє протистояння цих клубів на офіційному рівні, яке пройшло не в рамках головного єврокубку, – фінал Кубка володарів кубків в 1991 році, коли перемогу здобув Манчестер Юнайтед.

Цікаво, що поточний головний тенер Барселони Хаві Ернандес виходив у стартовому складі каталонців в обох згаданих фіналах Ліги чемпіонів, а також програв лише один із шести матчів проти Манчестер Юнайтед. Це відбулося у рамках півфіналу самого престижного єврокубку сезону-2007/08, коли манкуніанці зрештою виграли трофей. "Червоні дияволи" додали до своєї колекції трофей Ліги Європи у 2017 році, а ось Барселона цього кубка поки що не має у своїй трофейній кімнаті. Тим не менш, "блаугранас" мали змогу виграти ЛЄ минулого сезону, але вилетіли на стадії 1/4 фіналу від майбутнього тріумфатора — франкфурського Айнтрахта.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,80, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Альба — Кессьє, де Йонг, Педрі — Гаві, Левандовські, Рафінья

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Шоу, Маласія — Каземіро, Фред — Бруну Фернандеш — Санчо, Веггорст, Рашфорд

Не зіграють: Бускетс, Дембеле — Забітцер, Лісандро Мартінес, Мактоміней, ван де Бек, Марсьяль, Еріксен

Під питанням: ... — Антоні

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес: "Це буде хороша гра, видовищний матч для нейтральних уболівальників. Обидві команди, можливо, у своїй найкращій формі за весь сезон. Тен Гаг змінив свою команду, зробив чудову роботу. МЮ — небезпечна команда, дуже сильна фізично. У них багато небезпечних гравців, так що нам буде дуже складно. Я чекаю в матчі великої інтенсивності, з високим темпом — саме цього і варто очікувати від англійських команд".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг: "Для нас це великий виклик. Обом командам подобається грати один з одним. Ми б воліли зіграти з ними у фіналі, але повинні зробити це вже зараз. Це буде матч найвищого рівня. Я захоплювався Хаві, коли він був гравцем. Тепер ви можете побачити філософію, якої він слідує в Барселоні в якості тренера. Мені дуже подобається його команда".

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