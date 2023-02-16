Ліга Європи

Обидві команди продемонстрували високоякісний футбол на Камп Ноу.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи Барселона на Камп Ноу приймала Манчестер Юнайтед.

Підопічні Еріка тен Гага були активними у першому таймі. Ваут Веггорст мав відкривати рахунок, але не реалізував сто відсотковий момент. Він вийшов віч-на-віч із Тер Штегеном, але німець зумів ногами відбити його удар.

Також воротар господарів круто відреагував на обвідний постріл Маркуса Рашфорда у штрафному майданчику. В Барселони також були моменти в Педрі та Маркоса Алонсо. Але обидва гравці пробили вище воріт.

Прикрим моментом для господарів стала травма Педрі. Його на 41 хвилині змінив Серхі Роберто. Іспанські видання повідомляють, що Педрі вибув на п'ять тижнів.

У другому таймі почалось найцікавіше. Після непоганого моменту Барселона заробила кутовий. Навісом скористався Маркос Алонсо та переграв Де Хеа — 1:0.

Проте Юнайтед вистачило лише трьох хвилин, щоб відігратись. Рашфорд промчав правим флангом та вдарив з гострого кута. Тер Штеген був безсилий — 1:1.

Минуло шість хвилин і гра знову перевернулась з ніг на голову. Тепер кутовий з правого флангу заробив МЮ. Рашфорд зробив простріл, Бруну п'ятою проштовхнув далі, а там був Кюнде, який зрізав м'яч у власні ворота.

На 76 хвилині Варан помилився у центрі поля. Рафінья, отримавши м'яч після навісу з правого флангу, переграв Де Хеа ударом в один дотик — 2:2.

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 — Рашфорд, 53, Кунде (АГ), 59

Барселона: Тер Штеген — Алонсо (Крістенсен, 67), Араухо, Кунде, Альба (Бальде, 67) — Гаві, Кессьє (Фаті, 67), де Йонг, Педрі (Роберто, 41), Рафінья (Торрес, 83)— Левандовські.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Варан, Маласія — Бруну Фернандеш, Каземіро, Фред, Санчо (Гарначо, 82), Рашфорд — Веггорст.

Попередження: Альба, Варан, Каземіро, Маласія, Гаві.