Ліга Європи

Фахівець поспілкувався із пресою після гри.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві прокоментував бойову нічию із Манчестер Юнайтед в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Дуже рівний матч. Ми зустрічалися з чудовою командою. Юнайтед — дуже працьовита та фізично міцна команда, яка добре знає, як треба боротися. Але ми знайшли до МЮ підхід. Було почуття, що ми можемо забити гол. Все вирішиться на Олд Траффорд. Ми поїдемо туди по путівку до наступного раунду.

У матчі проти МЮ ви під тиском, суперник виграє багато дуелей. Деколи нам важко було вивести м'яч, але в цілому ми впоралися. Також ми добре пресингували після втрати м'яча, але МЮ має чудових виконавців, які приймають правильні рішення.

Я вважаю, що в епізоді з попаданням м'яча в руку Фреду на 85-й хвилині пенальті очевидний. Я після матчу підійшов до судді і сказав, що це явний пенальті. Така моя думка, але вона нічого не змінить. Суддя сказав, що рука була близько до тіла, але я вважаю, що це пенальті. Ми хотіли виграти і мали чудову можливість наприкінці матчу. Шкода, що не вдалося", — сказав тренер.

Відео голів та огляд матчу між Барселоною та Манчестер Юнайтед дивіться на Football.ua.