Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що почався 16 лютого 2023, 19:45.
Барселона - МЮ, GETTY IMAGES
16 лютого 2023, 22:36
Барселона в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи зіграла проти англійського Манчестер Юнайтед.
В першому таймі команди провели розвідку, а вже в другій половині відбулась справжня гольова перестрілка, яка закінчилась бойовою нічиєю — 2:2.
Сильнішого в цій парі дізнаємось вже за тиждень — 23 лютого на Олд Траффорд.
До вашої уваги огляд матчу Барселона — Манчестер Юнайтед в Лізі Європи:
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 — Рашфорд, 53, Кунде (АГ), 59
Барселона: Тер Штеген — Алонсо (Крістенсен, 67), Араухо, Кунде, Альба (Бальде, 67) — Гаві, Кессьє (Фаті, 67), де Йонг, Педрі (Роберто, 41), Рафінья (Торрес, 83)— Левандовські.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Варан, Маласія — Бруну Фернандеш, Каземіро, Фред, Санчо (Гарначо, 82), Рашфорд — Веггорст.
Попередження: Альба, Варан, Каземіро, Маласія, Гаві.