Барселона в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи зіграла проти англійського Манчестер Юнайтед.

В першому таймі команди провели розвідку, а вже в другій половині відбулась справжня гольова перестрілка, яка закінчилась бойовою нічиєю — 2:2.

Сильнішого в цій парі дізнаємось вже за тиждень — 23 лютого на Олд Траффорд.

До вашої уваги огляд матчу Барселона — Манчестер Юнайтед в Лізі Європи:

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 — Рашфорд, 53, Кунде (АГ), 59

Барселона: Тер Штеген — Алонсо (Крістенсен, 67), Араухо, Кунде, Альба (Бальде, 67) — Гаві, Кессьє (Фаті, 67), де Йонг, Педрі (Роберто, 41), Рафінья (Торрес, 83)— Левандовські.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Варан, Маласія — Бруну Фернандеш, Каземіро, Фред, Санчо (Гарначо, 82), Рашфорд — Веггорст.

Попередження: Альба, Варан, Каземіро, Маласія, Гаві.