Ліга Європи

Фахівець задоволений темпом поєдинку на Камп Ноу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився після завершення матчу проти Барселони в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми диктували гру, і переграли суперника, маючи стільки шансів. Я був розчарований, що на перерву ми пішли при рахунку 0-0, але це була чудова гра. Дві атакуючі команди, мені це дуже сподобалося. Я вважаю, що це була гра рівня Ліги чемпіонів. Я дійсно насолоджувався грою. Зрештою усе закінчилося нічиєю, і нам потрібно здобути перемогу на Олд Траффорд.

Суддівство? Воно мало великий вплив на цю гру. Чіткий фол проти Рашфорда. Арбітр мав вилучати Кунде. Судді не можуть допускати таких помилок. Вважаю, що це явний фол проти Рашфорда. Ви можете сперечатися, якщо це було за межами штрафного. Маркус виходив віч-на-віч з воротарем.

Звичайно, я віддам належне Рашфорду, тому що він у чудовій формі, але вся команда виступила добре. Я думаю, що це була справді хороша командна гра. Я можу тільки уявляти, яким уде матч-відповідь, але впевнений, що він також сподобається фанатам. А сьогодні, мені здається, ми повинні були забити як мінімум чотири голи", — цитує тен Гага utdreport.

Відео голів та огляд матчу між Барселоною та Манчестер Юнайтед дивіться на Football.ua.