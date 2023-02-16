Ліга Європи

Колектив з Іспанії здобув комфортну перемогу у першому поєдинку з "червоно-білими".

У рамках першого поєдинку 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи ПСВ завітав до Іспанії, де зустрівся із Севільєю.

Севілья гарно виглядала протягом першого тайму, проте забила вже під його закінчення зусиллями Ен-Несірі на 45+2.

Проте другий тайм команда Хорхе Сампаолі розпочала найкраще. Протягом 50 — 55 хвилини Бенітес два рази виймав м'яч із сітки. Спочатку після удару від Окампоса, а після від Гуделя.

Севілья - ПСВ 3:0

Голи: Ен-Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Севілья: Буну — Навас, Ньянзу, Баде (Фернандо, 17), Гудель, Акунья (Монтьєль, 70) — Торрес (Ламела, 70), Хордан, Ракитич, Хіль (Окампос, 46) — Ен-Несірі (Сусо, 62).

ПСВ: Бенітес — Ван Анхолт (Мауро, 74), Брентфейт, Рамальо (Обіспо, 90), Тезе — Верман, Сангаре, Тіл (Азар, 62), Сімонс, Саібарі (Мвене, 70) — де Йонг (Соареш, 62).

Попередження: Гудель, Ламела.