Ліга Європи

Команди продемонстрували, що забивати вони вміють.

У рамках першого поєдинку 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи леверкузенський Баєр вдома приймав Монако.

Гості повели у рахунку на 9 хвилині. Прикрий автогол від Градецкі дав Монако привід для радощів. Але одразу по перерві Баєр відігрався — гол на рахунку Діабі. А на 59 хвилині німецький колектив вже вів у рахунку після влучного пострілу від Вірца. Монако зумів відігратись на 74 зусиллями Діатта, а на 90+2 вирвав перемогу.

Баєр — Монако 2:3

Голи: Діабі, 48, Вірц, 60 — Градецкі (АГ), 9, Діатта, 74, Дісасі, 902

Баєр: Градецкі — Фрімпонг (Гадсон-Одой, 88), Та, Тапсоба, Хінкапіє — Андріх, Паласіос, Амірі (Коссуну, 68), Вірц, Діабі (Адлі, 56) — Гложек (Шик, 88).

Монако: Нюбель — Енріке, Маріпан, Дісасі, Агілар (Матсіма, 80) — головін (Якобс, 71), Камара (Матазо, 71), Фофана, Діатта, Мінаміно (Бен Сегір, 46) — Емболо (Бен Єддер, 62).

Попередження: Тапсоба, Вірц, Камара, Адлі, Діатта.