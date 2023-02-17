Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Донецький Шахтар під орудою Ігора Йовічевіча повернувся до великої гри на тлі тривалої зимньої павзи. Сказати, що "гірники" своєю вбивчою результативністю в першому таймі вразили ледь не на стільки ж, як під час першого матчу проти РБ Лейпциг восени — нічого не сказати. Багато питань було до поточних кондицій команди та її здатність чинити спротив суперникам у ігровому тонусі, проте Шахтар надав на них вичерпні відповіді. Здається, що в цій грі було все: зрілість, характер, витримка та амбіції перемагати. Якщо й на Роазон Парк так зіграють у матчі-відповіді, то це буде якесь свято українського футболу!

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Війська Польського (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк



Анатолій Трубін — 7,0. Із того моменту, як Трубін почав отримувати постійне місце в стартовому складі, щодо позиції голкіпера в Шахтарі перестали хвилюватись. Цього разу на рахунку Анатолія було п’ять сейвів, і кожен із них мав критичне значення для актуального на той момент перебігу справ на футбольному полі. Трубін спокійно грав ногами та своєчасно виходив на перехоплення, а з поведінкою на лінії в нього, начебто, завжди все було в порядку.

Юхим Конопля — 6,5. Важкувато було поратись із завданнями в захисті правому захиснику Шахтаря, коли суперники вирішили перевантажити саме його фланг під завісу зустрічі. Але тоді здавалось, що нові виклики радше розізлили Коноплю в спортивному плані, і він навіть частіше почав долучатись до атак команди, аніж до цього. Відносно решти партнерів, Юхим отримував м’яч трохи частіше за Траоре чи Криськіва, що для гравця його позиції в Шахтарі трохи незвично. Проте, із урахуванням тактики суперників, краще було залишатись саме позаду.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 6,5. Пара гравців у центрі захисту Шахтаря відіграла напрочуд рівний матч у плані навантажень у своїй зоні, і фактично жодного разу не зіткнулась із серйозними викликами з боку суперників, які б ті створювали власними зусиллями. Звичним чином м’яч перебував переважну більшість часу саме поміж цих двох українських виконавців, і ті спокійно розводили його далі в напрямку атаки.

Богдан Михайліченко — 7,5. Рідко коли матч складається таким чином, що зайвих питань до гри лівого захисника донеччан майже не з’являється. Його підключення до атаки в першому таймі відіграли ключову роль у забитих м’ячах команди, але після перерви стався момент із пропущеним м’ячем, який прийшов саме зі зони відповідальності Богдана.

Тарас Степаненко — 7,5. Ледь не вперше під час єврокубкового матчу капітан Шахтаря погодився з карткою, яку йому виписав арбітр наприкінці першого тайму за невдалий підкат на власній половині. Надалі Степаненко намагався грати більш обережно, але при цьому не уникав боротьби. Перехоплення, допомога парі центральних захисників, і навіть спроби покласти дальній удар накшталт того, що був на зборах у Туреччині — Тарас був ледь не всюди на полі, що цілком відповідає його ролі в команді.

Олександр Зубков — 7,0. На правого півзахисника Шахтаря в цій грі покладались великі сподівання саме з точки зору швидкості команди в атаці. Зубков цей виклик сприйняв доволі спокійно, і намагався повсякчас навантажувати суперників біговою роботою. Трохи не щастило зі завершальним ударом — це треба визнавати, проте навряд чи Адрієн Трюффе матиме бажання пригадувати очні баталії з Олександром на фланзі. А його діагональ через усе поле під час першого голу — вищій рівень майстерності.

Артем Бондаренко — 6,5. Відносно одного з центральних півзахисників Шахтаря можна скласти доволі неоднорідну картину, оскільки з однієї точки зору він реалізував надважливий пенальті наприкінці першого тайму, а з іншої — ледь не привіз гол у власні ворота незадовго до цього. Та й взагалі з передачами в Артема цього вечора якось не складалось, хоча з боротьбою за м’яч справи йшли краще.

Георгій Судаков — 6,0. Із появою Криськіва на постійній основі Судакову буде помітно легше поратись зі своєю зоною ближче до центру поля, оскільки партнер і без того більше полюбляє різати кут усередину штрафного. Звичайно, за таких умов ми все більше будемо бачити Георгія в ролі гравця для чорнової роботи, якої в нього в цьому матчі було дуже багато. Боротьба, розбудова атак команди, а також стандартні положення — такий обсяг завдань узяв на себе 20-річний виконавець, і цілком із ним упорався, нехай і не був аж занадто помітним на полі.

Дмитро Криськів — 8,0. Замінник для Михайла Мудрика — саме таким зневажливим чином ставились до появи Дмитра в стартовому складі на звітну зустріч. Однак він у підсумку дав команді геть інший функціонал, аніж 100-мільйонний новачок Челсі. По-перше, спробуй є відслідкуй його переміщення поблизу штрафного, якщо виступаєш у ролі захисника суперників, по-друге, гра Криськіва наразі відома тільки тим, хто добре слідкував за розвитком його кар’єри. Звідси й з’являються моменти-несподіванки, як в епізоді з першим голом, чи другим гольовим прострілом під пенальті. Дуже якісний матч після зимньої павзи, і недарма півзахисник Шахтаря зараз претендує на звання гравця тижня.

Лассіна Траоре — 6,0. Ніхто достеменно не знає, чи побачимо ми колись буркінійського нападника на такому ж самому рівні форми, як було колись до жахливої травми, проте все, що може станом на зараз дати команді Траоре, він радо віддає. Багато боротьби, пошуку м’яча підігравань партнерам, і навіть бодай-якийсь удар по воротам – форвардів оцінюють, передусім, за результативністю, проте й той самий рояль має на собі хтось тягати.

Данило Сікан, Іван Петряк — дві заміни від Ігора Йовічевіча під завісу гри були зроблені з метою дати команді трохи свіжості під час контратак, і треба визнати, що той-таки Сікан був дуже близьким до того, аби повернути перевагу в два м’ячі своїй команді. Настільки ж якісний гольовий момент, як був у партнера, Петряку отримати чи створити власноруч не вдалось, проте набігав він за ті 20 хвилин, що виділив йому тренерський штаб, добряче.