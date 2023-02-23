Ліга Європи

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи, який пройде 23 лютого і розпочнеться о 22:00.

Чи здивував нас донецький Шахтар у першій офіційній грі 2023 року? Та, звісно, що здивував. Навіть на тлі невдалих результатів французького Ренна на внутрішній арені в колективу Бруно Женезіо був один беззаперечний плюс — "червоно-чорні" перебували в ігровому тонусі, нехай і вболівальникам команди від того було аж ніяк не легше в плані останніх виступів.

РЕНН — ШАХТАР



ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО, 22:00. РЕНН, СТАДІОН РОАЗОН ПАРК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (ОБЕРТСГАУЗЕН, НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інший пікантний момент, який походить від вищеназваного чинника переваги Ренна, полягає в тому, що суперники зіграли свій матч минулими вихідним в чемпіонаті, тож фактично не втрачали ігрової форми. Обіграли Клермон у складі без Гуїрі на вістрі атаки (2:0), проте хто тих представників департаменту П'юї-де-Дом останнім часом не перегравав. Українська Прем’єр-ліга в цьому плані, на жаль, зможе допомогти "гірникам" лише через вікенд. Проте чи матиме на той момент потребу колектив Ігора Йовічевіча у додатковій ігровій практиці? Саме на це питання перший матч у цій парі не дав жодної відповіді.

Ми лише можемо констатувати, що Шахтар зіграв найбільш удалим чином, наскільки це загалом було можливо в першому матчі після майже більше двох місяців поза грою. Певна категорія футбольний експертів зійшлась на думці, що Ренн виставив на гру доволі ризикований склад із великою кількістю молодих виконавців саме на потенційних проблемних позиціях. Із цим важко сперечатись, проте варто також брати до уваги власне вектор розвитку цього самобутнього французького клубу.

"Червоно-чорні" вміють виховувати якісні футбольні кадри, після чого продають їх за порівняно великі кошти до клубів вище за рангом, а наразі в їхній кадровій обоймі вже достатньо зібралось виконавців, чий трансфер ми побачимо якщо не найближчим літом, то взимку наступного року — точно. Це й Амін Гуїрі, і Арно Калімуендо, і Ловро Маєр, і Жеремі Доку, і навіть Леслі Угочукву, який ледь не підірвав амбіції власної команди вже в першій грі своїми невпевненими діями.

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А на протилежному боці футбольних ваг маємо такий самий експериментальний Шахтар, який Йовічевіч намагається зібрати докупи ось уже пів року, і при цьому продає найбільший в історії клубу актив у вигляді Михайла Мудрика. До речі, Дмитро Криськів виявився відмінною компенсацією втрати колишнього лідера атаки донеччан, і нехай він не має настільки ж дивовижної швидкості чи надзвичайного арсеналу футбольних рухів, проте голова в цього парубка точно на місці, а з тим футболом, у який намагаються грати "гірники", це точно піде на користь команди.

Із іншого боку, Шахтар уразливий наразі саме тим, що фактично не має належної ротації. Йовічевічу було банально ніким перезавантажувати гру своєї команди під час першого матчу, другий тайм якого в Шахтаря видався помітно складнішим за перший. А тим часом у суперників з’являлись як кривдник київського Динамо Дезіре Дує, так і новачок Ібрагім Салах, а також більш відомі Мелінг та Маєр. Останніх двох, до речі, ми скоріше за все побачимо з перших хвилин другого матчу. Женезіо вдруге на ті самі граблі навряд чи захоче ставати.

Чи повернеться Ренн до тих обертів, що мав восени минулого року, та чи компенсує Шахтар на належному рівні втрату Мудрика? Чиї амбіції виявляться в підсумку більш потужними? І наскільки весняний футбол здатен мати вплив на команду, яка не бачила рідної країни вже більше місяця? Такі питання ми ставили перед першою грою, але перед матчем-відповіді нагальним залишається лишень одне — чи буде продовження свята для футбольної України?

Не зіграють: Ассіньйон, Тер'є, Траоре, Шека — Корнієнко, Швед, Очеретько.