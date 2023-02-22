Ліга Європи

Фахівець висловився про майбутню єврокубкову гру.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутню гру проти Барселони в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Я не знаю, про що зараз думає Хаві. Очевидно, що Гаві та Педрі (прим. обидва пропустять гру) – великі гравці, але в їхній команді дуже багато глибини. Завтра це буде дуже хороша команда Барселони, тож ми маємо зіграти на максимум своїх можливостей.

Ми повинні зберігати той самий настрій, кожен день ми хочемо показати найкращу версію себе. Завтра ми маємо показати найкращий виступ у сезоні, ми віримо в це. Для мене наступна гра завжди найважливіша. Я не з тих, хто озирається назад, я дивлюся вперед.

Сер Алекс? Його підтримка величезна. Мені завжди подобається спілкуватися з дуже розумними людьми, які мають великий досвід. Він хоче поділитися цим, він хоче допомогти та підтримати. Юнайтед — це його клуб. Ми зустрілись, повечеряли, це був чудовий вечір", — цитує тренера utdreport.

Нагадаємо, що матч-відповідь між МЮ та Барселоною відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 22:00.