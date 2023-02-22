Ліга Європи

Вони не були включені до заявки на матч.

Туринський Ювентус готується до другого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Нанту.

Відомо, що два гравці клубу Поль Погба та Федеріко К'єза не потрапили до заявки на цей поєдинок.

Поль Погба тільки-но приєднався до одноклубників на тренуванні, проте ще не готовий до повернення на поле. Можливо, він вийде вже у чемпіонаті.

Щодо К'єзи, то він був недоступний для матчу Серії А зі Спецією через м'язову втому. Він почав тренуватись, проте тільки в спортивному залі.

Аркадіцш Мілік і Фабіо Міретті також відсутні у заявці, а півзахисник молодіжної команди Юве Енцо Барренечеа приєднався до команди у Франції.

Другий матч між Ювентусом та Нантом пройде у Франції 23 лютого. Початок гри — о 19:45 за київським часом.