Ліга Європи

Юнайтед протистоятиме Барселоні у плей-оф турніру.

У четвер, 23 лютого, на Олд Траффорд відбудеться другий матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Манчестер Юнайтед та Барселоною.

Перший поєдинок між цими командами відбувався на Камп Ноу і був дуже цікавим для вболівальників. Він завершився результативною нічиєю (2:2). Тому доля двобою вирішиться в Англії. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Дивитися онлайн трансляцію матчу МЮ — Барселона

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Манчестер Юнайтед — Барселона о 22:00.

Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Манчестер Юнайтед та Барселоною покаже платформа MEGOGO.

Головні тренери команд Ерік тен Гаг та Хаві вже поспілкувались із пресою напередодні поєдинку.