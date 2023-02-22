Ліга Європи

Форвард "гірників" — про майбутній матч-відповідь плей-оф Ліги Європи з Ренном.

Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти французького Ренна.

Нападник українського клубу Лассіна Траоре поділився очікуваннями від цього протистояння.

"На публіці завжди повторюю, що гордий виступати за Шахтар. Я пережив специфічний момент, коли отримав важку травму, але клуб мене не полишив та постійно підтримував під час операції й відновлення. Навіть попри тяжкі обставини і війну Шахтар завжди був поряд зі мною. Для мене було дуже важливо повернутися та грати за цю команду".



"Чи спілкувався з представниками Буркіна-Фасо, що виступають в Ренні? Звісно, я говорив з гравцем із Буркіна-Фасо, навіть вийшло трохи пожартувати. Щоправда, у нас було лише кілька хвилин, хоча ми дуже добре знайомі, оскільки разом виступаємо за національну збірну. Що ж до суперника: я давно слідкую за чемпіонатом Франції і Ренном. Знаю, що їх тренер донедавна тренував Ліон, тому вважаю його хорошим наставником. Окрім того, декілька моїх друзів виступають у цьому чемпіонаті".



"Шахтар завжди демонструє свій футбол і грає лише на перемогу в будь-якому турнірі. Завтра ми гратимемо у свій футбол, битимемося до кінця, спробуємо забити якомога більше голів та намагатимемося порадувати вболівальників", — цитує слова Лассіни Траоре офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Ренн — Шахтар відбудеться у четвер, 23 лютого, о 22:00 за київським часом. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. Перший поєдинок завершився перемогою "гірників (2:1).