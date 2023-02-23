Ліга Європи

Захисник Барселони прокоментував прийдешній матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед.

Каталонська Барселона завершує підготовку до другої частини протистояння проти англійського Манчестер Юнайтед, яка відбудеться на Олд Траффорд у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Манчестер Юнайтед — Барселона. Напередодні

Напередодні звітного протистояння центральний захисник "блаугранас" Жюль Кунде прокоментував настрій у роздягальні своєї команди.

"Тиск на нашу команду, очевидно, присутній, але він зовсім не є негативним. Це великий виклик для нас, оскільки ми зіткнемось із чудовою командою, у складі якої грають дивовижні гравці та ще й на історичному стадіоні.

Але зрештою нас цікавить лише перемога та просування до наступного раунду", — заявив французький виконавець.

Матч Манчестер Юнайтед — Барселона відбудеться 23 лютого, о 22:00 за київським часом.