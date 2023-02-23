Захисник Барселони прокоментував прийдешній матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед.
Жюль Кунде, Getty Images
23 лютого 2023, 13:26
Каталонська Барселона завершує підготовку до другої частини протистояння проти англійського Манчестер Юнайтед, яка відбудеться на Олд Траффорд у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.
Манчестер Юнайтед — Барселона. Напередодні
Напередодні звітного протистояння центральний захисник "блаугранас" Жюль Кунде прокоментував настрій у роздягальні своєї команди.
"Тиск на нашу команду, очевидно, присутній, але він зовсім не є негативним. Це великий виклик для нас, оскільки ми зіткнемось із чудовою командою, у складі якої грають дивовижні гравці та ще й на історичному стадіоні.
Але зрештою нас цікавить лише перемога та просування до наступного раунду", — заявив французький виконавець.
Матч Манчестер Юнайтед — Барселона відбудеться 23 лютого, о 22:00 за київським часом.