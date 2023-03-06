Ліга Європи

Онлайн-трансляція матчу "гірників" проти лідера чемпіонату Нідерландів у плей-оф турніру.

У четвер, 9 березня відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зіграє проти голландського Феєнорда.

"Гірники" потрапили до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Після цього був обіграний французький Ренн за підсумками двох матчів та серії післяматчевих пенальті.

Фєєнорд у свою чергу посів перше місце у групі Ліги Європи, випередивши Мідтьюлланн, Лаціо та Штурм.

Перша гра пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легія у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Фєєнорд

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Феєнорд. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Феєнордом покаже платформа MEGOGO.