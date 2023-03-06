Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися поєдинок за участю української команди у єврокубках.

У четвер, 9 березня, донецький Шахтар продовжить свій шлях в 1/8 фіналу Ліги Європи, зустрівшись із голландським Феєнордом.

Команда Ігора Йовічевіча провела складні, але позитивні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна, що робить "гірників" одним із фаворитів турніру.

Для Феєнорда це буде перша єврокубкова гра після групового етапу турніру, де команда Арне Слота посіла перше місце, але зараз його підопічні на ходу, що свідчить лідерство в чемпіонаті Нідерландів.

Перша гра між Шахтарем та Феєнордом пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легія у Варшаві.

Де і коли дивитись матч Шахтар — Феєнорд

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція матчу в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Гра покаже "MEGOGO Футбол 1". Його можна знайти на платформі Volia TV. Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.