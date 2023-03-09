Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лісабонський Спортінг та лондонський Арсенал.

Лісабонський Спортінг та лондонський Арсенал зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Жозе Альваладе.

Рубен Аморім залучив до стартового складу Сан Жюста до трійки в центрі захисту, тоді як на лівому фланзі вийде Рейс, а Гонсалвеш долучиться до центру поля. Паулінью та Трінкан зіграють в атаці.

Мікель Артета, у порівнянні з перемогою над Борнмутом (3:2), вирішив використати з перших хвилин Тернера до рамки воріт, тоді як Ківьор зіграє в трійці центральних захисників, Зінченко та Нельсон розташується на флангах, а до центру поля повернуться Жоржиньйо та Джака. Вієйра зіграє під нападниками.

Спортінг: Адан — Сен Жюст, Коатес, Інасіу — Ешгаю, Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс, Паулінью, Трінкан.

Запасні: Ісраел, Сантуш, Нету, Рошинья, Іссахаку, Діоманде, Танлонго, Гомес, Кабрал, Шерміті, Фернандеш, Ессугу.



Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Саліба, Ківьор — Нельсон, Жоржиньйо, Джака, Зінченко — Вієйра — Сака, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Гілсон, Парті, Габріель, Сміт-Роу, Голдінг, Томіясу, Бандейра, Саго-Джуніор, Сміт, Волтерс.



Гра Спортінг — Арсенал почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.