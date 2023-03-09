Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 9 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Звичайно, увага українських вболівальників прикута до поєдинку, який відбудеться у Польщі між донецьким Шахтарем і Феєноордом.

Нагадаємо, на цій стадії буде зіграно вісім матчів. Другі поєдинки відбудуться за тиждень — 16 березня.

Баєр — Ференцварош

Четвер, 9 березня, 19.45. БайАрена (Леверкузен). Арбітр — Давіде Масса (Італія). Пряма трансляція на Megogo.

На попередній стадії змагань Баєр у видовищному двобої пройшов Монако. Доля протистояння вирішилась в серії пенальті. Що стосується Ференцвароша, то угорська команда не грала в 1/16 фіналу, бо посіла перше місце у відбірковій групі.

Ференцварош впевнено лідирує у внутрішньому чемпіонаті, але у п'яти останніх матчах здобув лише дві перемоги та тричі зіграв внічию. Так було і минулими вихідними, коли "фраді" розписали мирову з Мезекевешд-Жорі — 1:1.

Баєр плентається в середині турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, але варто зазначити, що "фармацевти" вправно беруть очки в матчах з командами, які посідають нижчі місця. От і цими вихідними під леверкузенський каток потрапила Герма — 4:1.

Орієнтовні склади:

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Паласіос, Сінгравен, Інкапьє — Діабі, Азмун, Вірц.

Ференцварош: Дібус — Вінго, Ковачевич, Абена, Чівич — Шигер, Есіті — Маркіньюс, Мерсьє, Траоре — Ммае.

Не зіграють: Андріх, Арангіс, Луньов, Паласіос — Сагаль.

прогноз 2:2

Рома — Реал Сосьєдад

Четвер, 9 березня, 19.45. Стадіо Олімпіко (Рим). Арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на Megogo.

Одне з найконкурентніших протистоянь на цій стадії змагань — Рома прийматиме Реал Сосьєдад. Обидві команди йдуть на четвертих місцях у своїх чемпіонатах і мають чудові шанси пробитись до Ліги чемпіонів за підсумками цієї кампанії.

Рома вже грала в Лізі Європи цього року. В 1/16 фіналу "вовки" Моурінью не без проблем пройшли Зальцбург, програвши перший матч. Але через тиждень виправились. Сосьєдад посів перше місце в групі відбору, тому не грав у 1/16 фіналу.

Останнім часом обидві команди виступають вкрай нестабільно. Рома обігрує Ювентус, але при цьому може поступитись Кремонезе. В цілому, у команди Моурінью три перемоги у п'яти останніх матчах у всіх турнірах.

У Реала справи гірше: лише 1 перемога в п'яти матчах. Причому "баски" втрачали очки з командами, які ведуть боротьбу за виживання в іспанській Ла Лізі. У двох останніх матчах вони поступились Валенсії (0:1) та не змогли здолати Кадіс (0:0).

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Залевські, Крістанте, Матич, Спінаццола — Пеллегріні, Дібала — Абрагам.

Реал: Реміро - Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Зубіменді — Мендес, Меріно, Кубо — Фернандес, Оярсабаль.

Не зіграють: Ібаньєс, Меркеланс, Садік.

прогноз 1:0

Спортінг — Арсенал

Четвер, 9 березня, 19.45. Ештадіу Жозе Алвеладе (Лісабон). Арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo.

Лідер АПЛ намагатиметься пройти Спортінг, який посідає четверте місце в португальській лізі. Минула стадія змагань вийшла легкою для "драконів". Португальці впевнено пройшли Мітьюланн (1:1 і 4:0).

Форма обидвох команд вражає: по чотири перемоги в останніх п'яти матчах всіх турнірів. Минулими вихідними Спортінг на виїзді мінімально здолав Портімоненсе (1:0), а Арсенал закамбечив в поєдинку проти Борнмута (3:2).

До речі, Спортінг і Арсенал вже зустрічались в Лізі Європи, було це 4 з половиною роки тому. Томі на груповій стадії Арсенал мінімально переміг в Португалії (1:0), а в Лондоні команди розписали суху нічию.

Орієнтовні склади:

Спортінг: Адан — Інасіо, Коатес, Діоманте — Сантуш, Моріта, Паулінью, Есгаю — Гонсалвеш, Шерміті, Едвардс.

Арсенал: Ремсдейл — Томіасу, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Партей, Вієйра — Сака, Троссард, Мартінеллі.

Не зіграють: Браганса, Угарте — Ельнені, Жезус, Троссард.

прогноз 0:2

Уніон Берлін - Уніон Сент-Жилуаз

Четвер, 9 березня, 19.45. Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай (Берлін). Арбітр — Орель Грінфілд (Ізраїль). Пряма трансляція на Megogo.

Якщо ви стежите за чемпіонатом Бельгії, то могли звернути увагу, що Сент-Жилуаз вже другий рік поспіль — серед лідерів чемпіонату. Минулого року — друге підсумкове місце, і цього сезону команда йде на другій позиції. Але цікаве тут інше — ще два сезони тому команда перебувала у нижчому дивізіоні чемпіонату. Після повернення в еліту 11-кратний чемпіон Бельгії одразу вступив у боротьбу за чемпіонство.

Берлінці теж не пасуть задніх в німецькій першості, але потроху втрачають лідерські позиції після низки невдалих результатів. В чемпіонаті Уніон не може виграти протягом трьох матчів поспіль, ба більше, команда геть зовсім розучилася забивати — нуль голів у цих поєдинках. Зате на минулій стадії Ліги Європи був пройдений грізний Аякс.

Що цікаво, обидва Уніона зустрічались в групі цьогорічної Ліги Європи. Кожна з команд здобула виїзну перемогу над суперником з однаковим рахунком — 1:0. Тож вважаємо, що за вихід в чвертьфінал буде не менш запекла боротьба.

Орієнтовні склади:

Уніон Берлін: Швабе — Шміц, Губерс, Шабо, Гектор — Мартель, Скірі — Майна, Любічич, Кайнц — Тіггерс.

Уніон Сент-Жилуаз: Моріс — Сайкс, Берджесс, ван дер Хейден, Лапуссен, Лінен, Теума, Лазар Амані, Адінгра — Вертессен, Нільссон.

Не зіграють: Екерт.

прогноз 1:2

Манчестер Юнайтед — Бетіс

Четвер, 9 березня, 22.00. Олд Траффорд (Англія). Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo.

Цей матч зокрема відповість на питання: чи оговтався МЮ від принизливої поразкі від Ліверпуля на Енфілді в рамках АПЛ (0:7)? Чи здатна команда у вирішальній частині сезону робити висновки та залишатись на плаву? Чи може тен Гаг психологічно стабілізувати "червоних дияволів"?

До поразки від Ліверпуля МЮ не програвав в усіх турнірах 11 матчів поспіль. Зокрема на минулій стадії змагань манчестерці здолали саму Барселону, яка впевнено лідирує в чемпіонаті Іспанії.

В 1/8 фіналу команді тен Гага доведеться зіграти проти ще одного представника Ла Ліги. Бетіс веде відчайдушну боротьбу за місце в зоні ЛЧ і, варто відзначити, має непогані шанси на потрапляння до найпрестижнішого турніру Європи за підсумками цього сезону.

В останніх п'яти матчах команда Пеллегріні виграла тричі, один раз програла, а минулими вихідними розписали нульову нічию з Реалом, який нещодавно розгромив Ліверпуль, котрий познущався з МЮ... От вам і футбольна математика...

Орієнтовні склади:

МЮ: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Антоні, Вегхорст, Фернандеш — Рашфорд.

Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Феліпе, Міранда — Родрігес, Карвалью — Рубал, Родрі, Перес — Іглесіас.

Не зіграють: Еріксен, Марсьяль, ван де Бек — Крус, Фекір.

прогноз 1:1

Севілья — Фенербахче

Четвер, 9 березня, 22.00. Естадіо Рамон Санчес Пісхуан (Севілья). Арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на Megogo.

Кризова Севілья прийматиме одного з лідерів турецької першості Фенербахче. Севільці ведуть боротьбу за виживання в Ла Лізі, що, звичайно, на руку туркам, адже збереження місця в еліті — пріоритет для Севільї.

Форма андалусійців просто жахлива: три поразки поспіль у всіх турнірах, а в останньому матчі вони розгромно поступились Атлетіко (1:6). Проте не слід забувати, що попри негаразди в Іспанії, ця команда знає як грати в Лізі Європи, тому недооцінка може зіграти злий жарт з Фенербахче.

Фенер у хорошій формі: шість матчів без поразок, з яких п'ять вони виграли. Але варто зазначити, що Фенербахче вигравав у суперників класом нижче, а коли вони зустрілись з лідером чемпіонату Галатасараєм, то розгромно поступились вдома з рахунком 0:3.

Орієнтовні склади:

Севілья: Боно — Монтьєль, Ньязу, Гудель, Акунья — Ракитич, Хордан, Гує — Сусо, Ен Несірі, Окампос.

Фенербахче: Баїндір — Кадіоглу, Акайдин, Салай, Лінкольн — Гюлер, Аран, Россі — Креспу — Валенсія, Кунг.

Не зіграють: Корона, Маркан, Гомес, Рекік — Енріке, Перес, Аліоскі.

прогноз 1:1

Шахтар — Феєнорд

Четвер, 9 березня, 22.00. Стадіон Війська Польського (Варшава). Арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на Megogo.

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі Football.ua.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Тейлор, Ракицький, Козик, Матвієнко — Степаненко, Бондаренко — Зубков, Судаков, Петряк — Траоре.

Феєнорд: Велленройтер — Шиманскі, Гертрейда, Ханцко, Хартман — Кекчю, Віффер, Ділросун, Ідріссі — Джаганбахш, Хіменес.

Не зіграють: Бондар, Конопля, Корнієнко, Мілайличенко, Швед — Бейлов, Тімбер.

прогноз 2:1

Ювентус — Фрайбург

Четвер, 9 березня, 22.00. Альянц Стадіум (Турин). Арбітр — Анастасіос Сідіропулос (Греція). Пряма трансляція на Megogo.

Ювентус прийматиме несподіванку цього сезону Бундесліги Фрайбург. Німці ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів і перебувають в хорошій формі: в останніх п'яти матчах вони здобули три перемоги й двічі зіграли внічию, зокрема і минулими вихідними, коли поділили очки з Гладбахом (0:0).

Ювентус в 1/16 фіналу розігрався з Нантом. В Серії А вони підібрались до зони єврокубків, а якби не зняття очок, то перебували б на другій позиції. Минулими вихідними "бьянконеррі" мінімально поступились Ромі — 0:1.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данілу, Бремер, Сандро — Куардадо, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія — Влахович.

Фрайбург: Зіппель — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Бенсераїбі — Крамер, Коне — Гофманн, Штіндль, Плеа — Тюрам.

Не зіграють: Мілік, Петерс — Грегорич, К'єре.