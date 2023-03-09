Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та ротердамський Феєнорд.

Донецький Шахтар зіграє проти нідерландського Феєнорда на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Ігор Йовічевіч, після розгрому харківського Металіста 1925, залучив до стартового складу Тейлора, Матвієнка та Топалова до лінії захисту, тоді як на лівий фланг півзахисту повернувся Криськів.

Арне Слот, на тлі перемоги над Гронінгеном (1:0). використав із перших хвилин Шиманські в центральному трикутнику.

Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Швед, Сікан, Джурасек, Келсі, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк.



Феєнорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські — Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі.

Запасні: Марсіано, Троост, Расмуссен, Данило, Ділросун, Пайшан, Лопес, Траунер, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо.



Гра Шахтар — Феєнорд почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.