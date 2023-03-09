Ліга Європи

Football.ua згадує попередні матчі між донецьким Шахтарем та нідерландським Феєнордом.

Шахтар у рамках домашньої частини двоматчевої дуелі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА у Варшаві зіграє проти нідерландського Феєнорда. Історія протистоянь поміж цими командами тільки починає набирати оберти, адже вперше й в останнє на сьогоднішній день вони перетнулись під час єврокубкової кампанії зразка сезону-2017/18. Це було більше п’яти років тому, і тоді ще "гірники" тільки-но звикали до життя під орудою португальця Паулу Фонсеки на чолі колективу. Приблизно так само, як і зараз знайомляться з усіма аспектами роботи Ігора Йовічевіча.

17.10.2017, Ліга чемпіонів, група F, Роттердам, Де Куйп

Феєнорд — Шахтар 1:2

Голи: Бергейс, 8 — Бернард, 24, 54

Феєнорд: Джонс — Ньювкоп (Торнстра, 61), ван Бек (Крамер, 77), Сен-Жюст, Гапс — Амрабат, Ель-Ахмаді, Вілена — Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 67), Боетьюс.

Шахтар: Пятов — Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі — Фред, Степаненко — Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Коваленко, 74) — Ферейра (Хочолава, 77).

Попередження: Ель-Ахмаді, Амрабат — Ракицький, Тайсон, Коваленко, Бутко.

Вилучення: Ракицький, 75 (друге попередження).

Тогорічна група Ліги чемпіонів УЄФА під літерою F у нинішніх реаліях для Шахтаря була б узагалі квартетом самогубців, оскільки в компанії з англійським Манчестер Сіті, італійським Наполі та нідерландським Феєнордом назбирати очок було б дуже важко. А тим паче здобути їх аж 12 зі стартовою перемогою над "Партенопеї" та успіхом у Харкові проти Манчестер Сіті наприкінці групового етапу, як це зробила тодішня команда Паулу Фонесека.

Перша зустріч у Нідерландах проти Феєнорда також була дуже важливою в турнірному плані, адже відбувалась поблизу екватора групового раунду. І вона вийшла дуже бойовою. Господарі Де Куйпа забили швидкий м’яч зусиллями Стівена Бергейса, який потім зрадив рідній команді з амстердамським Аяксом, але потім завівся бразилець Бернард, якому за рідким випадком вдалось відзначитись одразу двома голами в одній грі.

Трохи згодом напруга в матчі зросла до такого рівня, що один із небагатьох гравців Шахтаря, хто добре пам’ятає ту гру, центральний захисник Ярослав Ракицький, отримав вилучення, назбиравши попереджень. Проте обійшлось без жахливих наслідків для команди загалом. Із поточного складу "гірників" участь у тій грі брали також Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Олександр Зубков.

Огляд матчу:

Другий поєдинок між цими командами, який відбувся на харківському стадіоні Металіст, не змусив на себе довго чекати. Шахтар уже тоді назбирав шість очок, тож ще одна перемога фактично б вивела його до наступного раунду плей-оф, чи хоча б зберегла одну з перепусток до весняної частини єврокубків. Починала команда Паулу Фонсеки також із пропущеного м’яча, однак відреагувала ледь не вдвічі швидше та двічі болісніше для суперників за рахунок м’ячів Факундо Ферейри та Марлоса. У посеред другого тайму Марлос остаточно добив суперників, які помітно почали нервувати, тож тільки зайвий раз нахапались карток.

01.11.2017, Ліга чемпіонів, група F, Харків, Металіст

Шахтар — Феєнорд 3:1

Голи: Ферерйра, 14, Марлос, 17, 68 — Йоргенсен, 12

Шахтар: Пятов — Бутко, Ордець, Хочолава, Ісмаїлі — Фред, Степаненко — Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Алан Патрік, 72) — Ферейра (Дентіньйо, 89).

Феєнорд: Джонс — Ньювкоп (Торнстра, 61), Сен-Жюст, Тапія (Дікс, 72), Гапс — Амрабат, Ель-Ахмаді, Вілена — Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 80), Боетьюс.

Попередження: Хочолава — Бергейс, Ель-Ахмаді.

Огляд матчу:

Гра Шахтар — Феєнорд розпочнеться 9 березня, о 22:00. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.