Ліга Європи

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи, який пройде 9 березня і розпочнеться о 22:00.

Виступи донецького Шахтаря у весняній частині Ліги Європи УЄФА тривають незважаючи на де в чому невтішні прогнози перед початком двоматчевої дуелі проти французького Ренна. Однак тоді команда Ігора Йовічевіча не тільки зуміла переграти суперників у першій зустрічі, а під час візиту на одну з найбільш галасливих трибун Франції ще й показала характер у серії післяматчевих пенальті.

ШАХТАР — ФЕЄНОРД

ЧЕТВЕР, 9 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ВАРШАВА, СТАДІОН ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (БРАТИСЛАВА, СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минуло два тижні, і "гірникам" знову доведеться братись до зброї на гостинній польській арені. Проте цього разу навпроти українського колективу буде вже колектив-авантюрист із ухилом на виховання якісних молодих виконавців, а єврокубковий борець із 114-річною славетною історією. Нідерландський Феєнорд у кращі часи вигравав навіть Кубок європейських чемпіонів (1969/70) разом із Кубком УЄФА (1973/74, 2001/02). Але на цьому міжнародні здобутки команди себе обмежили, і максимально впритул до величного моменту "Зірка Півдня" наблизилась минулого сезону, коли брала участь у фіналі Ліги конференцій УЄФА проти італійської Роми (0:1).

Бажання Жозе Моурінью стати першим в історії тренером, який здобував усі три європейські кубки було сильнішим за амбіції нідерландської команди, проте цього року вона вже бере рівнем вище, і намагатиметься так само прокласти собі шлях до вирішального поєдинку, але вже в рамках другого за силою турніру, а не новоявленого тоді третього. І, якщо казати сумлінно, і Шахтарю, і Феєнорду дещо пощастило зустріти один одного під час жеребкування, бо були й значно гірші варіанти, тоді як найближчі два тижні подарують нам дійсно справжню битву амбіцій.

Ось тільки перед першою частиною протистояння в Шахтаря є серйозні проблеми. Навіть три. Валерій Бондар, Юхим Конопля та Віктор Корнієнко — три виконавця лінії захисту зразка матча-відповіді проти Ренна, які не зможуть допомогти команді через перебір жовтих карток. Це вже схоже не на типовий головний біль для Йовічевіча, а радше на повноцінну мігрень, ліки від якої доведеться шукати з того, що перебуватиме під рукою. Різні варіанти виходу з такої кризи в захисті можуть бути, бо на те ж саме місце на правому фланзі захисту претендують як перевірений, але доволі спірний відносно гри в захисті, Лукас Тейлор, так і "зимовий" новачок Георгій Гочолеішвілі, якого в дії могли побачити хіба що ті вболівальники, які спостерігали за командою на зборах у Туреччині.

Щодо лівого флангу оборони Шахтаря також є певні питання. Тут можливий варіант із Миколою Матвієнком та першою грою Ярослава Ракицького на міжнародній арені після повернення відповідно. До речі, останній, як показав час, доволі вчасно поповнив склад команди, бо трохи розв’язує руки тренерському штабу. А ось стосовно іншого виконавця центру захисту "гірників" можна передбачити лише відвертий ризик у вигляді Едуарда Козіка чи Мар’яна Фарини. Обом по 19, тож Шахтар фактично опиняється в тій самій ситуації, що й перебував Ренн, виставляючи експериментальну пару центральних.

У суперників у цьому плані ситуація дещо краще, бо одного з найдорожчих (13 млн євро за Transfermarkt) виконавців поточного складу команди Арне Слота та гравця національної збірної Нідерландів Джастіна Бейлоу останнім часом зі змінним успіхом замінює орендований у бельгійського Андерлехта Тімон Велленройтер (7 матчів, 10 пропущених, 2 "сухих"). До речі, на його рахунку також і переможна серія пенальті в Кубку Нідерландів проти Неймегена, що потрібно не забути взяти до уваги вже перед матчем-відповіддю.

Окрім того, слот не розраховуватиме півзахисника Квінтена Тімбера (27 матчів, 3 голи, 2 гольові передачі), брат якого, Юр’єн, є одним із найбільш коштовних виконавців сучасного кризового амстердамського Аякса. Оцінюється, щоправда, 21-річний виконавець ледь не в п’ять разів дешевше за родича — 8,5 млн євро.

У плані "зірковості" в суперників помітно виділяється півзахисник Оркун Кекчю (27 млн євро), а також захисники Лютсарел Гертрейда (12 млн євро) та Давид Ганцко (12,50 млн євро). А фанати АПЛ зі стажем точно не оминуть увагою нападника Алірезу Джаганбахша, який устиг пограти за Брайтон.

Якщо ж давати комплексну оцінку команді суперників, то це суцільна суміш із молодості, таланту й поодинокими вкрапленнями досвіду, яка, скоріше за все, ще й стане чемпіоном своєї країни. Як би на це боляче не було дивитись фанатам Аякса, для яких Феєнорд настільки принциповий суперник, що зрештою саме через протистояння поміж фанатами ми наразі називаємо мешканців країни "нідерландці", а не "голландці", як це було колись. Відстань поміж колективами в турнірній таблиці наразі складає три очки, проте не має підстав для скорочення найближчим часом.

"Гордість Півдня" пропустила за 24 матчі Ередивізі менше за решту команд (22 голи), а більше за неї (54 м’ячі) забивали тільки Аякс (66) та ПСВ (61). При цьому чемпіонат Нідерландів відновили вже на другому тижні січня, тоді як УПЛ стартувала повноцінно тільки минулими вихідними. У 2023 році Роттердам ще не програвав, але втрачав очки проти сильних суперників накшталт пари вищезгаданих та Твенте, а також завжди неприємного гостьового Утрехта. Останні шість матчів команда Слота виграла зі загальним рахунком 12:6, але з потужних опонентів там був, хіба що, АЗ Алкмар (2:1).

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Ігровий досвід Шахтаря в новому році на цьому тлі фактично непомітний. Окрім двох матчів проти Ренна, команда Йовічевіча встигла зіграти ще перенесену зустріч проти закарпатського Миная (4:1) та за розкладом провела гру проти харківського Металіста 1925 (7:0). Фактично, за цей час удалось тільки залякати суперників кількістю забитих м’ячів, хоча й навряд чи нідерландці щось знають про виступи суперників донеччан за цими двобоями.

А ось налякати власних фанатів м’язовим пошкодженням у капітана "гірників" Тараса Степаненка вийшло ще й як! І якщо опорник з’явиться з пов’язками на уражених ділянках ноги з перших хвилин, то хіба що дивом дограє зустріч до завершення. Невтішні новини, проте й для досвідченого виконавця є гідні кандидати на заміну. А власне на команду Йовічевіча взагалі не має нічого тиснути, бо найбільшу загрозу у вигляді перших офіційних матчів після довжелезної павзи вона вже подолала.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Тейлор, Ракицький, Козик, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк — Траоре.

Феєнорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кокчю — Джаганбахш, Ділорсун, Ідріссі — Хіменес.

Не зіграють: Бондар, Конопля, Корнієнко, Михайліченко, Швед — Бейло, Тімбер.