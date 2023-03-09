Ліга Європи

Команда Тен Гага частково реабілітувалась за поразку Ліверпулю.

Манчестер Юнайтед в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи приймав на своєму полі Бетіс та здобув перемогу.

"Червоні дияволи" відкрили рахунок завдяки точному удару Рашфорда в ближній верхній кут. Після цього команда Тен Гага володіла перевагою, проте пропустила — Де Хеа не зміг нічого зробити з ударом Айосе в дальній кут.

На початку другого тайму Антоні змістився в центр та послав м'яч у "дев'ятку". Згодом Фернандеш в незвичному стилі головою переправив м'яч у ворота після подачі Шоу з кутового.

Остаточно усі питання зняв Ваут Веггорста, який вдало зіграв на добиванні після удару Мактомінея.

Манчестер Юнайтед — Бетіс 4:1

Голи: Рашфорд, 6, Антоні, 51, Фернандеш, 58, Веггорст, 83 — Айосе, 32

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот (Ван-Біссака, 46), Варан, Мартінес, Шоу (Маласія, 65) — Каземіро, Фред (Мактоміней, 81) — Антоні (Пельістрі, 81), Веггорст, Фернандеш — Рашфорд (Санчо, 65)

Бетіс: Браво — Сабалі, Пеццелья, Феліпе, Абнер — Карвальо, Родрігес (Гуардадо, 66) — Енріке (Руйбал, 60), Хоакін (Каналес, 60), Хуанмі (Вілліан Жозе, 81) — Айосе (Іглесіас, 66)