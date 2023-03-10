Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.
Ерік Ламела, getty Images
10 березня 2023, 08:58
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА іспанська Севілья здобула впевнену перемогу над турецьким Фенербахче.
Заміни Хорхе Сампаолі у другому таймі дали свої плоди: спочатку Жоржан відкрив рахунок у поєдинку, а потім Ламела встановив підсумковий результат – 2:0.
До вашої уваги відео кращих моментів першого матчу Севілья — Фенербахче в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Севілья — Фенербахче 2:0
Голи: Жордан, 56, Ламела, 85
Севілья: Дмитрович — Ньянзу, Гудель, Теллес (Жордан, 46) — Навас, Фернандо, Ракітіч, Акунья (Сусо, 87) — Торрес (Окампос, 70), Хіль (Ламела, 70) — Ен-Несірі (Рафа Мір, 87)
Фенербахче: Баїндир — Кадіоглу, Азіз, Акайдін, Салаї, Лінкольн (Осей-Семюел, 82) — Кахведжі (Гюлер, 87), Арао, Креспо (Россі, 67) — Валенсія (Жоао Педро, 82), Кінг (Батшуаї, 67)
Попередження: Теллес, Хіль – Кадіоглу