У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА іспанська Севілья здобула впевнену перемогу над турецьким Фенербахче.

Заміни Хорхе Сампаолі у другому таймі дали свої плоди: спочатку Жоржан відкрив рахунок у поєдинку, а потім Ламела встановив підсумковий результат – 2:0.

До вашої уваги відео кращих моментів першого матчу Севілья — Фенербахче в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Севілья — Фенербахче 2:0
Голи: Жордан, 56, Ламела, 85

Севілья: Дмитрович — Ньянзу, Гудель, Теллес (Жордан, 46) — Навас, Фернандо, Ракітіч, Акунья (Сусо, 87) — Торрес (Окампос, 70), Хіль (Ламела, 70) — Ен-Несірі (Рафа Мір, 87)

Фенербахче: Баїндир — Кадіоглу, Азіз, Акайдін, Салаї, Лінкольн (Осей-Семюел, 82) — Кахведжі (Гюлер, 87), Арао, Креспо (Россі, 67) — Валенсія (Жоао Педро, 82), Кінг (Батшуаї, 67)

Попередження: Теллес, Хіль – Кадіоглу