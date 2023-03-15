Тен Гаг: Антоні не зіграє з Бетісом, Каземіро та Бруну готові

Ліга Європи

Фахівець висловився про майбутній поєдинок.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг перед другим матчем проти Бетісу в Лізі Європи поспілкувався з пресою.

"Алехандро Гарнчачо? Я не можу точно сказати коли він повернеться. Відновлення точно займе кілька тижнів, це серйозна травма. Після Крістіана Еріксена ми знову отримали серйозну травму після жорсткого контакту. Важко швидко поставити діагноз. Я бачив, як він шкутильгає, і тому зняв його. Антоні хворий. У нас є варіанти, і ми подивимося завтра. У нас є Еланга, Бруно і Пеллістрі.

Каземіро та Бруно готові, вони зіграють, обидва. Це дуже хороший суперник. Минулого тижня у нас був хороший результат, але нам потрібно знову довести, що ми сильніші. Нам потрібні наші найкращі гравці та наша найкраща команда. Ми повинні створити команду, яка зможе адаптуватися під час гри. Ми знаємо, що наш суперник вміє, оскільки в них дійсно хороші гравці. Ми повинні бути готові до бою з ними

Я думаю, що ми досягли значного прогресу, але ми також повинні визнати, що все ще є проблеми. Я не міг очікувати, що ми швидко їх вирішимо. Ми намагаємося вигравати в кожній грі, і ми перемогли всіх найкращих команд.

Прем'єр-ліга? Вона ніколи не була такою важкою, як зараз. Там так багато конкурентів. Це не перегони двох коней; Це перегони п'яти, шести, семи коней. Ми хочемо, але є ще шість-сім клубів які хочуть виграти АПЛ. Ми здатні зробити це, але ми усвідомлюємо в клубі, що нам ще потрібно зробити кроки вперед", — сказав тен Гаг.