Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та донецький Шахтар.

Нідерландський Феєнорд та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Де Кейп на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Арен Слот вирішив використати з перших хвилин Траунера в центрі захисту, тоді як фланги оборони складуть Гертрейда та Лопес, а атаку очолить Хіменес.

Ігор Йовічевіч залучив до стартового складу раніше дискваліфікованих Коноплю, Бондара та Михайліченка.

Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес — Віффер, Шиманські, Кекчю — Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі.

Запасні: Марсіано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Данило, Ділросун, Пайшан, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк, Ракицький.



Гра Феєнорд — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.