Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи, який пройде 16 березня і розпочнеться о 19:45.

Міжнародні протистояння в рамках єврокубків на поточному тижні тривають, і після запеклого з’ясування учасників майбутніх чвертьфіналів Ліги чемпіонів УЄФА ми маємо дізнатись імена команд для виступів на аналогічній стадії Ліги Європи та Ліги конференцій. І оскільки Україну в другому за впливовістю турнірі Старого Світу представляє донецький Шахта, то, певна річ, наша увага буде прикута саме до матчу за участі "гірників".

ФЕЄНОРД — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ – 1:1)

ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ, 19:45. РОТТЕРДАМ, СТАДІОН ДЕ КЕЙП. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ДОН-БЕНІТО, ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перша гра поміж командами відбулась тиждень тому у Варшаві. Підсумковий рахунок тієї зустрічі склав 1:1. Ось і все, від чого потрібно відштовхуватись команді Ігора Йовічевіча перед прийдешньою грою суто в контексті самого факту протистояння проти нідерландського суперника. Решта — деталі, які були актуальні тиждень тому, і які, скоріш за все, не матимуть місця під час матчу-відповіддю на Де Кейпі, який місцеві вболівальники називають не інакше як котлом. Певно, що всі підстави для цього вони мають.

Однак рівно такі ж самі розмови були й перед матчем-відповіддю проти французького Ренна, але на Божуарі Шахтар у підсумку здобув перемогу в серії пенальті, що за рівнем напруги точно не менше основної частини зустрічі. А домашня арена "червоно-чорних", на хвилинку, також вважається третьою за галасливістю у Франції. Отже, цей фактор "гірники" мають обходити навіть наявним у відносно молодого складу Йовічевіча досвідом.

Із іншого боку — повертаються дискваліфіковані виконавці лінії захисту, тож більше жодних трьох шульг у обороні ми не маємо побачити. Разом із тим, мають зникнути проблеми зі зіграністю на власній половині поля, які зумовлювали невимушені помилки під час першої гри. А ще до команди долучився Мар'ян Швед, тож заміни від тренерського штабу за ходом гри будуть більш варіативними. Однак, чи буде грати інакше суперник? Звісно, що так. Навряд чи домашня публіка хоче побачити від футболістів Арне Слота той задушливий футбол, який Феєнорд демонстрував нам у першій грі.

Радше можна очікувати на стандарту "нідерландську" схему з божевільною інтенсивністю на старті та під завісу обох таймів, і ці хвилини для Шахтаря матимуть вирішальне значення. На вихідних "гірники" грали проти криворізького Кривбасу (3:0), але це був суперник, який лише на післяматчевій прес-конференції зусиллями головного тренера Юрія Вернидуба нав’язував проактивну позицію в протистоянні. На полі ж Шахтарю довелось обходити якісно побудований захист, використовуючи при цьому близький до основного склад.

Феєнорд тим часом удома проти наближеного до аутсайдерів Ередевізі Волендама, і також мав проблеми, оскільки пропустив ще на початку зустрічі, проте в другому таймі схилив шалі терезів на власний бік (2:1). Як бачимо, на внутрішній арені суперники розуміють можливі стратегії роттердамців, і тому завдають удар наввипередки. Шахтарю потрібно брати це до уваги.

Загалом, "Зірка Півдня" вдома грає в цьому сезоні майже ідеально. Усі матчі, безперечно, команда Слота не змогла виграти, але й не програвала, що для нас є новиною не найбільш утішною. Хіба що пропускає у власні ворота Феєнорд останнім часом доволі багато, і оскільки донеччани змогли використати свій поодинокий момент у першій грі, варто підтримувати такий рівень результативності й на чужій половині поля. Звісно, що 7:0, як це було проти Металіста 1925 нещодавно, від команди Ігора Йовічевіча ніхто чекати не буде, але й промахи накшталт Данила Сікана в матчі-відповіді проти Ренна будуть смертельними.

У цілому ж, Шахтар їде в гості на дуже важке протистояння в помірному настрої, але з набряками у попереках через постійну необхідність подорожувати поміж містами та країнами. Свіжості команді з України факт можливості зіграти поближче до лінії фронту, у Кривому Розі, точно не додав. Але суперники на всі ці відмовки зважати не будуть.

Орієнтовні склади:

Феєнорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кокчю — Джаганбахш, Шиманські, Ідріссі — Хіменес.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Не зіграють: Бейло, Тімбер, Валемарк — Корнієнко, Різник.