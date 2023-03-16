Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 16 березня 2023 року, 19:45.
Фото: Getty Images
16 березня 2023, 22:20
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7 та завершив свої виступи в єврокубках цього сезону.
"Гірники" вдруге у своїй історії пропустили сім м'ячів у єврокубках, а забитий м'яч Келсі наприкінці матчу став лише голом "престижу".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Феєнорд — Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Феєнорд — Шахтар 7:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Хіменес, 9, Кекчю, 24, 38 (пен.), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данило, 67 — Келсі, 87
Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманські (Бульяуде, 57), Кекчю (Таабуні, 68) — Джаханбахш, Хіменес (Данило, 57), Ідріссі (Пайшан, 62).
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів (Джурасек, 46) — Траоре (Келсі, 54).
Попередження: Бондаренко, Судаков