Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 16 березня 2023 року, 19:45.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7 та завершив свої виступи в єврокубках цього сезону.

"Гірники" вдруге у своїй історії пропустили сім м'ячів у єврокубках, а забитий м'яч Келсі наприкінці матчу став лише голом "престижу".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Феєнорд — Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Феєнорд — Шахтар 7:1 (перший матч — 1:1)

Голи: Хіменес, 9, Кекчю, 24, 38 (пен.), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данило, 67 — Келсі, 87



Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманські (Бульяуде, 57), Кекчю (Таабуні, 68) — Джаханбахш, Хіменес (Данило, 57), Ідріссі (Пайшан, 62).



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів (Джурасек, 46) — Траоре (Келсі, 54).



Попередження: Бондаренко, Судаков