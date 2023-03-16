Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 16 березня 2023 року, 19:45.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА Манчестер Юнайтед знову здобув перемогу над Бетісом і пробився в наступну стадію турніру.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Маркус Рашфорд, який забив гарний гол з-за меж штрафного майданчика іспанського клубу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Бетіс — Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Бетіс — Манчестер Юнайтед 0:1 (загальний рахунок 1:5)

Гол: Рашфорд, 56.

Бетіс: Сілва — Сабалі, Песселья, Гонсалес, Абнер (Міранда 26) – Родрігес (Гвардадо 66), Карвалью – Руїбал (Іглесіас 59), Хоакін (Каналес 59), Хуанмі – Перес (Вілліан Хосе 58)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Біссака (Далот 75), Магвайр, Мартінес (Лінделеф 75), Маласія – Каземіро, Фред (Забітцер 60) – Пельїстрі, Фернандеш (Еланга 68), Рашфорд (Санчо 60) – Веггорст

Попередження: Пельїстрі