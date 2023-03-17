Жеребкування пар наступної стадії другого за значимістю єврокубка відбудеться 17 березня о 14:00.
трофей Ліги Європи, getty images
17 березня 2023, 00:48
Завершилися всі поєдинки в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких ми дізналися всіх учасників наступної стадії другого за значимістю єврокубка.
Так, у 1/4 фіналу ЛЄ зіграють наступні команди:
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)
- Севілья (Іспанія)
- Ювентус (Італія)
- Баєр Леверкузен (Німеччина)
- Рома (Італія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Спортінг Лісабон (Португалія)
Нагадаємо, жеребкування пар 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня о 14:00.