Ліга Європи

Жеребкування пар наступної стадії другого за значимістю єврокубка відбудеться 17 березня о 14:00.

Завершилися всі поєдинки в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких ми дізналися всіх учасників наступної стадії другого за значимістю єврокубка.

Так, у 1/4 фіналу ЛЄ зіграють наступні команди:

- Манчестер Юнайтед (Англія)

- Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

- Севілья (Іспанія)

- Ювентус (Італія)

- Баєр Леверкузен (Німеччина)

- Рома (Італія)

- Феєнорд (Нідерланди)

- Спортінг Лісабон (Португалія)

Нагадаємо, жеребкування пар 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня о 14:00.