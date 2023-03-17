Ліга Європи

Вісім команд дізналися своїх суперників у наступній стадії плей-оф другого за престижем єврокубку.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Феєнорд (Нідерланди), Ювентус (Італія), Баєр Леверкузен (Німеччина), Манчестер Юнайтед (Англія), Рома (Італія), Севілья (Іспанія), Спортінг Лісабон (Португалія) та Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія).

У ході жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи:

Манчестер Юнайтед (Англія) - Севілья (Іспанія)

Ювентус (Італія) - Спортінг Лісабон (Португалія)

Баєр Леверкузен (Німеччина) - Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

Феєнорд (Нідерланди) - Рома (Італія)

Крім того, стали відомі пари в 1/2 фіналу Ліги Європи:

Ювентус (Італія) / Спортінг Лісабон (Португалія) - Манчестер Юнайтед (Англія) / Севілья (Іспанія)

Феєнорд (Нідерланди) / Рома (Італія) - Баєр Леверкузен (Німеччина) / Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, а другі — 20 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.