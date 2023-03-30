Ліга Європи

Нідерландці залишаться без підтримки на наступну єврокубкову гру.

Матч-відповідь попереднього раунду плей-оф цьогорічного розіграшу Ліги Європи УЄФА на власному полі проти андалузької Севільї для нідерландського ПСВ запам’ятається не тільки вильотом господарів із розіграшу турніру (2:3 — за сумою двох матчів), а й непристойною поведінкою місцевих фанатів.

Один із уболівальників клубу з Ейндговена вибіг на поле після завершення гри, дістався воротаря суперників Марко Дмитровича та атакував того.

Як пояснив голландський клуб на своєму веб-сайті, "УЄФА наклав на ПСВ штраф у розмірі 20 000 євро за інцидент з уболівальником, який вибіг на поле.

Східна трибуна також має бути частково закрита під час наступної домашньої гри в рамках УЄФА. Окрім того, ПСВ отримає штраф у розмірі 9375 євро за те, що кухолі з пивом були кинуті на поле".

"Дуже засмучено, що наші вболівальники є жертвами неналежної поведінки окремої людини", — уже встиг заявити Марсель Брендс, генеральний директор ПСВ.

Цікаво, що винуватцю ситуації, який вискочив на поле, було заборонено заходити на спортивні об’єкти через попередню судимість, і тому він зробив це з перепусткою товариша та в стані алкогольного сп’яніння.

Окрім двох місяців ув’язнення, уболівальник був засуджений ще на один місяць у разі повторного злочину. Це покарання — менше за штраф, який він міг би отримати, але суддя взяв до уваги, що "засудженого звільнили зі своєї посади" на кілька робочих днів після цього акту вандалізму.

Тим часом Севілья вже вийшла до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти англійського Манчестер Юнайтед 13 та 20 квітня відповідно.