Ліга Європи

Гравець національної збірної Англії буде тимчасово перебувати поза грою.

Маркус Рашфорд не зможе прийняти участь у наступному матчі з Севільєю у Лізі Європи — повідомляє портал Sky Sports.

Причиною є м'язова травма, яку англієць отримав у поєдинку чемпіонату з Евертоном минулими вихідними.

Це виключає його щонайменше на перший матч з колективом з Андалусії.

Також є вірогідність, що Маркус не прийме участь у кількох найближчих поєдинках у чемпіонаті.

Це вагома втрата манкуніанців, бо цього сезону на його рахунку 38 результативних дій.