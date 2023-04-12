Гравець національної збірної Англії буде тимчасово перебувати поза грою.
Маркус Рашфорд - Getty Images
12 квітня 2023, 14:28
Маркус Рашфорд не зможе прийняти участь у наступному матчі з Севільєю у Лізі Європи — повідомляє портал Sky Sports.
Причиною є м'язова травма, яку англієць отримав у поєдинку чемпіонату з Евертоном минулими вихідними.
Це виключає його щонайменше на перший матч з колективом з Андалусії.
Також є вірогідність, що Маркус не прийме участь у кількох найближчих поєдинках у чемпіонаті.
Це вагома втрата манкуніанців, бо цього сезону на його рахунку 38 результативних дій.