Ліга Європи

Обидва гравці травмовані.

Манчестер Юнайтед готується до першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї, який пройде на Олд Траффорд.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг повідомив, що не прийме участь у грі лідер команди Маркус Рашфорд.

Також він додав, що лівий захисник Люк Шоу недоступний на цей поєдинок, а також вінгер Алехандро Гарначо. Обидва — через травму.

"Гарначо та Шоу недоступні. Безумовно, травма Гарначо є більш серйозною, але я очікую, що Люк Шоу повернеться вже зовсім скоро", — сказав тренер.

Матч між МЮ та Севільєю відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.