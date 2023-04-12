Ліга Європи

Іспанський кіпер поспілкувався із журналістами.

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа перед матчем проти Севільї поспілкувався із пресою. І перше запитання було про новий контракт.

"Я думаю, що настав час зосередитися на іграх, тому що ми граємо багато матчів поспіль. Зараз не час втрачати концентрацію і думати про контракти. Я думаю про те, щоб грати якнайкраще.

Коли я граю на нуль, це означає, що ми з командою добре попрацювали. Критика є завжди, не можна догодити всім. Я завжди викладаюсь на полі. Ми разом робимо чудову роботу.

Ми граємо в дійсно хороший футбол. Ми вже виграли один кубок, і всі насолоджуємося цим. Гравці викладаються на тренуваннях і в іграх. Ми все ще беремо участь у трьох змаганнях і ми на правильному шляху", — сказав іспанець.

Відзначимо, що перемовини між футболістом та клубом про нову угоду тривають. Теперішній контракт розрахований до літа 2023 року.

Матч між МЮ та Севільєю відбудеться 13 квітня на Олд Траффорд та розпочнеться о 22:00 за київським часом.