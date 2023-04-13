Завершився матч другого за значущістю єврокубка.
Гент - Вест Гем, getty images
13 квітня 2023, 21:52
Вест Гем в рамках першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи грав на виїзді проти Гента та здобув нічийний результат.
"Молотобійці" відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки точному удару Денні Інгза, але вже на початку другої половини гри Кюйперс встановив паритет.
До кінця зустрічі команди так і не змогли змінити рахунок на табло.
Гент — Вест Гем 1:1
Голи: Кюйперс, 57 — Інгс, 45+3
Гент: Руф – Пентковські, Окуму, Торунаріга (Нуріу, 65) – Кастро-Монтес, Хонг (Самуаз, 65), Фофана (Оджіджа-Офое, 64), де Сарт, Кумс – Кейперс, Орбан (Тіссудалі, 83)
Вест Хем: Ареоля — Джонсон, Огбонна, Агерд — Цоуфал, Даунс (Лукас Пакета, 74), Райс, Емерсон (Кресвелл, 88) — Боуен, Інгс (Антоніо, 60), Лансіні (Бенрама, 61)