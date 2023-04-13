Ліга Європи

Завершився матч другого за значущістю єврокубка.

Вест Гем в рамках першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи грав на виїзді проти Гента та здобув нічийний результат.

"Молотобійці" відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки точному удару Денні Інгза, але вже на початку другої половини гри Кюйперс встановив паритет.

До кінця зустрічі команди так і не змогли змінити рахунок на табло.

Гент — Вест Гем 1:1

Голи: Кюйперс, 57 — Інгс, 45+3

Гент: Руф – Пентковські, Окуму, Торунаріга (Нуріу, 65) – Кастро-Монтес, Хонг (Самуаз, 65), Фофана (Оджіджа-Офое, 64), де Сарт, Кумс – Кейперс, Орбан (Тіссудалі, 83)

Вест Хем: Ареоля — Джонсон, Огбонна, Агерд — Цоуфал, Даунс (Лукас Пакета, 74), Райс, Емерсон (Кресвелл, 88) — Боуен, Інгс (Антоніо, 60), Лансіні (Бенрама, 61)