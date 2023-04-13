Ліга Європи

Через травму Ліссандро Мартінеса та відсутність вільних слотів для замін англійський колектив був змушений догравати в меншості.

Реформи УЄФА все ж таки мали позитивний вплив бодай на заключні стадії другого та третього за рангом єврокубкових змагань, тож у цьогорічному розіграші Ліги Європи в чвертьфіналі зустрічались цілком пристойні команди навіть для рівня Ліги чемпіонів. Зокрема, пара в складі англійського Манчестер Юнайтед та андалузької Севільї була цілком привабливою за афішою. І вже потім можна було подивитись у турнірне становище іспанського клубу на внутрішній арені, аби зрозуміти, хто саме в звітному протистоянні був фаворитом.

Підтвердити це "Червоні дияволи" намагались уже під час першої власної атаки на чужі ворота. Антоні розкрив чужий захист швидким вертикальним пасом до штрафного на Санчо, а той пробив повз Буну, помилка якого, власне, і призвела до початку контрнаступу суперників. На жаль, для фанатів Юнайтед, передача бразильця на англійці пішла до офсайду, тож гол довелось скасувати.

Утім, серію проблемних ситуацій для Севільї цей момент усе ж таки започаткував, тож із наступними атаками футболісти Еріка тен Гага не забарились. Андалузці нічого не могли заподіяти з власною розгубленістю під час швидких передач із глибини від суперників, тож на 14 хвилині пас Фернандеша на Забітцера, дуже схожий на той, що отримував Санчо до цього, усе ж таки завершився забитим м’ячем від австрійця цілком у межах правил.

Марселю після того вистачило сім хвилин заради другого результативного пострілу, коли його відкривання з глибини помітив Марсьяль. Тоді почало здаватись, що "нервіонці" в цій зустрічі ризикують капітулювати завчасно, бо аж надто багато проблем мала їхня лінія захисту. Фінальне слово, утім, залишалось саме за господарями поля, але підопічні тен Гага відверто не квапились створювати приводи для радощів для власних фанатів.

Поодинокі гольові момент "Червоні дияволи" створювали лише тоді, коли заробляли стандарти біля чужих воріт, однак, окрім спроби Забітцера замахнутись на сенсаційний хет-трик, і пригадати щось якісне було важко. Севілья більшу частину ігрового часу витратила на те, аби відійти від стартового шоку й почати стабільно тримати м’яч на чужій половині. У підсумку гості наприкінці тайму отримали можливість подати кутовий із правого флангу на ближню стійку, який завершував ударом головою Ньянзу, а де Хеа вперше реально врятував власні ворота.

Після перерви команди обмінялись замінами, при чому тен Гаг вирішив оновити захист появою Магвайра, тоді як Менділібар заулчив до бою досвідченого Хесуса Наваса. Хід подій на полі тим часом більше схиляв нас до того, що Юнайтед користатимуться психологічною перевагою заради спокійного завершення гри, а момент із влучанням у дальню стійку від Антоні під час удару з правого флангу штрафного красномовно натякав нам на третій м’яч у виконанні господарів.

І саме в цей момент нідерландський фахівець вирішив зробити потрійну заміну заради збереження свіжості в провідних виконавців, а згодом ще й необачно спалив останній слот незадовго до травми центрального захисника Ліссандро Мартінеса. Цей момент співпав у часі з першим пропущеним голом господарями поля, коли Навас прострілив із правого флангу штрафного, а Маласія випадково підрізав м’яч у власні ворота.

"Червоні дияволи" залишились у меншості, а команда з шістьма Кубками УЄФА неначе тільки й чекала на це. Севілья розкрутила захист опонентів власними широкими атаками із завершальними передачами з флангів на загострення, тоді як Ен-Несірі спочатку перевірив реакцію де Хеа, а потім забезпечив прикрий автогол для Магвайра, у якого влучив на завершення навісу з правого флангу від Окампоса. Починати доведеться все від самого початку.

Матч-відповідь поміж андалузькою Севільєю та англійським Манчестер Юнайтед відбудеться вже за тиждень — 20 квітня.Манчестер Юнайтед — Севілья 2:2Забітцер, 14, 21 — Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 46), Мартінес, Маласія — Каземіро, Забітцер — Антоні (Пеллістрі, 80), Фернандеш (Еріксен, 62), Санчо (Еланга, 62) — Марсьяль (Веггорст, 62).Буну — Монтіель, Ньянзу (Сусо, 73), Маркао, Акунья — Фернандо, Гудель — Окампос, Ракітич, Торрес (Навас, 46) — Ламела (Ен-Несірі, 66).Попередження: Фернандеш, Пеллістрі — Монтіель, Ракітич, Ламела, Гудель, Акунья.