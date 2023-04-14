Ліга Європи

Тренер манкуніанців про образливу нічию.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував нічийний результат з Севільєю у Лізі Європи офіційному сайту Манкуніанців.

"Були деякі невдалі моменти, травми. Нам довелося замінити через пошкодження кількох гравців. Рафа (Варан) у перерві. Також Антоні Марсьяль, нам довелося замінити його, тому що це була його перша гра після (травми) — його перший старт. Антоні також і Бруно (Фернандеша), тому що вони були близькі до другої жовтої. Тому нам довелося зробити кілька замін, а потім ми втратили контроль у невдалий момент. Це була невдача, і ми повинні впоратися з цим. Звичайно, ми повинні вчитися, ми повинні навчитися вбивати гру за комфортного для нас рахунку.

Зараз я не можу сказати жодної конкретики стосовно Мартінеса, як і Варана. Рафа скаржився на цю травму протягом останніх кількох тижнів, і ми повинні подивитися, як буде зараз.

У нас є дуже хороші заміни. Гаррі Магвайр, Віктор Ліндельоф, Люк Шоу. У нас є гравці, які можуть їх замінити. Але, звичайно, це неприємно.

Бруно дискваліфікований. Решфорд? Ми наразі не знаємо, але все одно у нас хороша команда, ми можемо зіграти дуже добре у гостях. Рахунок 2:2, тому все відкрито і ми повинні грати якнайкраще. Ми це знаємо, і якщо продемонструємо свою ефективність, то ми впевнені, що зможемо пройти до наступного раунду.

Так, ми знаємо, що нам належить зіграти багато ігор, але тому у нас є склад і глибина складу, і я думаю, що досі ми йшли дуже добре. Сьогодні це був не найкращий день, але ми повинні відновитися і переконатися у власних силах в усіх турнірах. У неділю у нас повинні бути енергія та зосередженість, коли ми поїдемо до Форест, і ми знаємо, з чим зіткнемося там. Вони борються за збереження прописки, а ми хочемо бути в четвірці кращих. Тож тоді ми повинні дати найкращу продуктивність і продемонструвати найкращий виступ команди".