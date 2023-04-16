Ліга Європи

Спортінг Лісабон вважається аналітиками головним аутсайдером поточного розіграшу другого за значимістю єврокубку.

Минулого четверга відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи УЄФА, за підсумками яких у кожному з чотирьох протистоянь збереглася інтрига щодо майбутніх володарів путівок до наступної стадії цього єврокубкового турніру.

Футбольні аналітики з Opta оцінили теоритичні шанси кожної з команд пробитися до півфіналу Ліги Європи. За їхніми даними, туринський Ювентус (73,3%), Манчестер Юнайтед (62,4%), леверкузенський Баєр (60%) та роттердамський Феєнорд (61,2%) мають на папері більше шансів на те, щоб вийти до 1/ 2 фіналу турніру.

Щодо перемоги в поточному розіграші Ліги Європи в цілому, то тут неочевидним фаворитом на тріумф вважається Ювентус, шанси якого на "золото" оцінюються в 24,3%.

Трохи менші шанси на перемогу у ЛЄ, а саме 22,4%, має Манчестер Юнайтед. При цьому варто зазначити, що "червоні дияволи" за підсумками жеребкування зможуть зіграти з Ювентусом лише у півфіналі, а не у фіналі.

Потенційні півфінальні пари Ліги Європи виглядають наступним чином:

Ювентус (Італія) / Спортінг Лісабон (Португалія) - Манчестер Юнайтед (Англія) / Севілья (Іспанія)

Феєнорд (Нідерланди) / Рома (Італія) - Баєр Леверкузен (Німеччина) / Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

Нагадаємо, що матчі-відповіді в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 квітня і пройдуть усі о 22:00.