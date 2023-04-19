Ліга Європи

Фахівець перед грою поспілкувався із пресою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг перед другим матчем проти Севільї в 1/4 фіналу ЛЄ відповів на вопроси журналістів.

"Ми зіграли внічию у першій грі. Все ясно, але мова про два матчі. Я думаю, що ми грали досить добре протягом 60 хвилин, а останні 30 хвилин ми опустилися на рівень нижче. Це неприйнятно і ми це знаємо. Ви завжди будете за це покарані.

Ви повинні використовувати мотивацію як інструмент та керувати нею. Це дуже важливо. Особливо у великих матчах потрібно знати, як її використовувати. Нам потрібно зосередитися на грі та зіграти якнайкраще.

Наша організація на всьому просторі поля в порядку. Нам потрібно краще атакувати. Я впевнений, що завтра ми зможемо забити необхідні голи".

Також нідерландський фахівець розповів про повернення до тренувань двох гравців команди Люка Шоу та Маркуса Рашфорда.

"Рашфорд та Шоу доступні, .тому вони були з нами у літаку. Я ухвалю рішення завтра. Сьогодні ми тренуємось, подивимося на реакцію. Рашфорд провів одне тренування з командою, але до цього він мав кілька індивідуальних занять", — сказав тренер.

У першому матчі на Олд Траффорд команди зіграли внічию — 2:2. Матч-відповдь пройде в Іспанії 20 квітня та розпочнеться о 22:00.